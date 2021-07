The Last of Us: Erste Setbilder der HBO-Serie online aufgetaucht

Die Arbeiten am Set der kommenden "The Last of Us"-Serie scheinen angelaufen zu sein und nun erreichen uns erste Bilder vom Drehort. Diese scheinen uns Momente aus dem Prolog des Videospiel-Hits zu zeigen.

Die "The Last of Us"-Serie befindet sich derzeit in Produktion.

Mittlerweile haben sich Cast und Crew für die Dreharbeiten zur Serien-Adaption des Videospiel-Hits „The Last of Us“ zusammengefunden. Nachdem einige der Darsteller dies zunächst mit einem Foto selbst bestätigten, sind online nun (via VGC) weitere Bilder und Videos aufgetaucht, die uns einen näheren Blick auf die Sets der Serie gewähren.

The Last of Us: Sets deuten auf Szenen vor dem Virusausbruch hin

Das Bildmaterial, das ihr euch weiter unten im Artikel ansehen könnt, stammt vom Twitter-User @necromonica1 und zeigt unter anderem die Fahrzeuge von verschiedenen Einsatzkräften. Da die Umgebung relativ normal und noch nicht allzu ramponiert oder verwildert aussieht, scheint es so, als würde dies Szenen vom Prolog des Spiels zeigen, in dem sich Joel gemeinsam mit seiner Tochter Sarah und seinem Bruder Tommy auf der Flucht befindet.

Die Dreharbeiten zur „The Last of Us“-Serie, die in den USA auf dem Sender HBO laufen wird, sollen jedoch noch nicht offiziell begonnen haben. Es sollen sich zwar bereits sowohl die Crew als auch die Darsteller am Drehort eingefunden haben, allerdings wurde der Dreh selbst noch nicht gestartet, wie Entertainment Weekly berichtet.

Erst kürzlich berichteten wir euch davon, dass die Videospiel-Adaption wohl mit einem wahren Megabudget umgesetzt werden soll. In einem Interview hieß es, es sei vermutlich die teuerste Filmproduktion, die es in Kanada bisher gegeben habe und die Kosten für eine Episode würden sich im achtstelligen Bereich befinden.

Denkbar wäre, dass sich die Produktionskosten für eine Folge der TV-Serie in einem Bereich zwischen 15 und 25 Millionen US-Dollar bewegen könnten. Dies wäre mit anderen Großproduktionen der jüngeren Vergangenheit vergleichbar. Somit könnte sich das reine Produktionsbudget der zehn Episoden umfassenden „The Last of Us“-Adaption womöglich auf 150 bis 250 Millionen US-Dollar belaufen.

Die „The Last of Us“-Serie hat gegenwärtig noch keinen Starttermin.

Was haltet ihr von den ersten Bildern vom „The Last of Us“-Set?

