Tormented Souls: Horror-Titel erscheint doch noch für die PS4 – Neuer Teaser

"Tormented Souls" erscheint jetzt doch noch für die alten Konsolen.

Geht es um die Plattformen, für die der Horror-Titel „Tormented Souls“ erscheinen soll, dann sorgten die verantwortlichen Entwickler von Dual Effect und Abstract Digital heute für eine kleine Überraschung.

Bekanntermaßen hieß es im Februar dieses Jahres, dass sich die Studios dazu entschlossen, die Last-Gen-Versionen von „Tormented Souls“ einzustellen und die dadurch frei werdenden Ressourcen in die Entwicklung für den PC, die PlayStation 5, die Switch und die Xbox Series X/S zu stecken. Heute folgten die Rolle rückwärts und die Ankündigung, dass „Tormented Souls“ doch noch für die alte Konsolen-Generation in Form der PlayStation 4 und der Xbox One erscheint.

Neuer Teaser stimmt auf den Horror ein

Passend zu dieser Ankündigung steht ab sofort ein neuer Teaser zu „Tormented Souls“ bereit, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Arbeiten an den Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Spieler wieder aufgenommen wurden. Erscheinen soll das Horror-Abenteuer im Laufe des Jahres.

„Tormented Souls“ wird von offizieller Seite als ein Projekt beschrieben, das die klassische Survival-Horror-Kost, wie sie Klassiker vom Schlage eines „Resident Evil“ oder „Silent Hill“ zu bieten hatten, zurückbringen und dieser den Weg in die Moderne ebnen soll.

In den Mittelpunkt des Geschehens rückt die Protagonistin Caroline Walker. Diese wacht mitten in der Nacht nackt und angeschlossen an einen heruntergekommenen medizinischen Apparat auf. Caroline muss von nun an um ihr Leben kämpfen, während sie ein düsteres Herrenhaus erkundet. „Und wenn du in einer dunklen Ecke des Herrenhauses einen schimmernden Spiegel findest, wird deine Vorstellung der Realität in ihren Grundfesten erschüttert werden…“, so die Entwickler weiter.

