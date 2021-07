Aliens Fireteam Elite: Reichlich frisches Gameplay zum düsteren PvE-Shooter

"Aliens Fireteam Elite" erscheint Ende August.

Mit „Aliens Fireteam Elite“ entsteht bei den Entwicklern der Cold Iron Studios aktuell ein kooperativer PvE-Shooter im Universum der legendären Filmreihe.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release fiel heute ein Preview-Embargo. Dadurch waren die internationalen Magazine in der Lage, ihre Eindrücke unter das Volk zu bringen und frische Gameplay-Videos zu veröffentlichen. Diese ermöglichen uns einen ausführlichen Blick auf „Aliens Fireteam Elite“ und versprechen hitzige kooperative Feuergefechte. Darüber hinaus liefern uns die Videos frische Details zum kommenden Werk der Cold Iron Studios.

Beweist euch als Colonial Marine an Bord der USS Endeavor

In „Aliens Fireteam Elite“ schlüpft ihr in die Rolle eines Colonial Marines und nehmt den Kampf gegen die Xenomporph-Bedrohung auf. Die Geschichte des düsteren Shooters setzt 23 Jahre nach den Geschehnissen der originalen „Aliens“-Trilogie ein. Geboten werden vier unterschiedliche Kampagnen, in denen ihr mit anderen Spielern und Spielerinnen um euer Überleben kämpft und die tödliche Bedrohung, die von den Xenomorphs ausgeht, zurückschlagt.

Zum Thema: Aliens Fireteam Elite: Crossplay nur mit Einschränkungen möglich

„Kämpfe gegen über 20 verschiedene Arten von Feinden, zu denen auch 11 unterschiedliche Xenomorphs – vom Facehugger bis hin zum Praetorian – gehören und die alle eigene Taktiken anwenden, um verletzliche Marines anzugreifen, zu überlisten und auszuweiden.“, so die Macher der Cold Iron Studios weiter.

„Aliens Fireteam Elite“ wird am 24. August 2021 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Aliens Fireteam Elite