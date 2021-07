Detroit Become Human: Verkaufszahlen des Thrillers erreichen neuen Meilenstein

"Detroit: Become Human" ist für die PS4 und den PC erhältlich.

Mit „Detroit: Become Human“ stellten die französischen Entwickler von Quantic Dream ein weiteres Mal ihr Talent für spannend inszenierte Geschichten unter Beweis.

Nach dem Release der PlayStation 4-Version von „Detroit: Become Human“ im Jahr 2018 folgte Ende 2019 zudem eine Umsetzung für den PC, die zunächst im Epic Games Store und einige Monate später auch für Steam veröffentlicht wurde. Eine Release-Politik, die sich für Quantic Dream auszahlen sollte. Wie das Studio bekannt gab, erreichte „Detroit: Become Human“ kürzlich den nächsten kommerziellen Meilenstein und verkaufte sich mittlerweile mehr als sechs Millionen Mal.

Studio setzt zukünftig auf Multiplattform-Projekte

Mit „Detroit: Become Human“ unternahm Quantic Dream laut eigenen Angaben lediglich den ersten Schritt in die Zukunft, da das französische Unternehmen zukünftig als Entwickler von Multiplattform-Titeln auftreten möchte. Aktuell arbeitet Quantic Dream bereits an einem neuen Projekt, das laut einer aktuellen Stellenausschreibung des Studios mit einer Mehrspieler-Komponente aufwerten könnte.

Zum Thema: Quantic Dream: Nächstes Spiel wohl mit Multiplayer

„Als Teil seines Entwicklungsprogramms und für die ehrgeizigen kommenden Produktionen erweitert Quantic Dream das Game Design Team, um das aktuelle Team zu verstärken und an der Verbesserung und Entwicklung des Game Designs mitzuwirken“, hieß es in der besagten Jobanzeige weiter.

Wann mit der offiziellen Enthüllung des Titels zu rechnen ist, ließ Quantic Dream bisher offen.

We’re proud of #DetroitBecomeHuman, which has officially sold over 6 million units worldwide on PS4 and PC! ⭕️ Thank you 6 million times! ❤️ pic.twitter.com/b5WZn58aPw — Quantic Dream (@Quantic_Dream) July 21, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Detroit: Become Human