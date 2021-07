eFootball: PES wird zum Free-to-Play-Spiel – Erster Trailer, Roadmap und mehr

Konami hatte in den letzten Jahrzehnten mit „International Superstar Soccer“ und „Pro Evolution Soccer“ immer einen Konkurrenten zu Electronic Arts‘ „FIFA“-Reihe auf die Beine gestellt. Seit wenigen Jahren vermarktete man die Fußballsimulation unter dem Namen „eFootball PES“, um den stärkeren Fokus auf den eSports-Bereich zu legen.

Die neue Evolution der PES-Marke

Nun hat der japanische Spielehersteller mit „eFootball“ die neueste Evolution der Reihe vorgestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der neueste Teil als Free-to-Play-Titel auf den Markt kommen. Im Frühherbst wird „eFootball“ ausschließlich digital für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen. Umsetzungen für iOS und Android sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Doch auch technisch nahm man grundlegende Änderungen vor. So wechselte man von der FOX Engine auf die Unreal Engine, um König Fußball schöner denn je auf den Bildschirm zu zaubern. Seitaro Kimura, der Series Producer von „eFootball“, hat diesbezüglich auch einige Worte verloren:

„Mit dem starken Fundament der Unreal Engine, die es uns erlaubte den Ausdruck der Spieler massiv zu überarbeiten, haben wir einige Modifikationen vorgenommen, um virtuell eine neue Fußballspiel-Engine zu erschaffen, die eFootball für die kommenden Jahre befeuern wird. Mit der zusätzlichen Leistung der New-Generation-Konsolen und durch die enge Zusammenarbeit mit Elite-Fußballern liefert eFootball das bisher intensivste und realistischste Gameplay. Wir werden konkrete Gameplay-Details im nächsten Monat enthüllen. Also seid gespannt.“

Dementsprechend kann man gespannt sein, wie sich „eFootball“ tatsächlich spielen wird. Unser Redakteur Sven Raabe hatte sich bereits die Demo zu Gemüte geführt und für euch seinen Ersteindruck zusammengefasst.

Das hat Konami geplant

Im Weiteren hat Konami auch eine Roadmap enthüllt, die uns verrät, dass nach und nach neue Funktionen in „eFootball“ integriert werden sollen. Unter anderem werden die Entwickler eine Crossplay-Unterstützung anbieten. Folgenden Ablaufplan hat man zur Verfügung gestellt:

Frühherbst:

Komplett neue Spielerfahrung durch die Unreal Engine

Cross-Generation-Matchmaking (PS5 gegen PS4, Xbox Series X/S gegen Xbox One)

Lokale Partien inklusive FC Barcelona, Juventus Turin, FC Bayern München, Manchester United und weiteren

Herbst:

Cross-Plattform-Matchmaking zwischen Konsolen und PC (z.B. PS5 gegen Xbox Series X/S, PS5 gegen PC, etc)

Team Building-Modus (Name noch unbekannt) – Erstelle dein eigenes Team, indem du Spieler kaufst

Online-Ligen (Name noch unbekannt) – Nimm dein originales Team und trete in einer globalen, kompetitiven Liga an

Match Pass-System – Verdiene Gegenstände und Spieler, indem du eFootball spielst

Winter:

Mobile-Controller-Unterstützung

Komplettes Cross-Plattform-Matchmaking über alle verfügbaren Plattformen hinweg, inklusive Mobile (insofern man einen kompatiblen Controller benutzt)

eSports-Turniere für Profis und Amateure beginnen

Mehr zum Thema: PES 2021/22 – Neymar Jr. wird Botschafter und erscheint als Iconic-Spieler

Mit der neuen Motion Matching-Technologie möchte man eine Vielzahl an Bewegungen ins Spiel bringen, die die echten Spieler in einer Reihe an Animationen ausführen können. Dabei wird die genaueste Animation in Echtzeit ausgewählt. In dem offiziellen Ankündigungstrailer hat Konami weitere Informationen zu den neuen Mechaniken enthüllt.

Sobald weitere Informationen zu „eFootball“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: WCCFtech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu eFootball