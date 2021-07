Netflix: Investitionen in Videospiele bestätigt – Fokus zunächst auf Mobile-Titel

Was in den vergangenen Wochen immer wieder in Form von Gerüchten durch die Weiten des Internets geisterte, wurde nun auch von offizieller Seite bestätigt. Wie die Verantwortlichen von Netflix bekannt gaben, wird sich das Unternehmen zukünftig auch im Videospielbereich engagieren.

Netflix engagiert sich zukünftig auch im Videospielbereich.

In den vergangenen Wochen geisterte immer wieder die Meldung durch die Gerüchteküche, dass sich die Verantwortlichen von Netflix dazu entschlossen haben, ihr Geschäft auf Videospiele auszuweiten.

Nachdem kürzlich die Rede davon war, dass das Unternehmen bereits damit begonnen hat, ein entsprechendes Team auf die Beine zu stellen, wurden die Gaming-Pläne von Netflix im Zuge der aktuellen Geschäftszahlen auch offiziell bestätigt. Wie es seitens Netflix heißt, wird man sich zunächst auf Titel für die Mobile-Plattform konzentrieren, die ohne zusätzliche Kosten den Weg ins Netflix-Abonnement finden werden.

Videospiele als neue Inhaltskategorie

Eigenen Angaben zufolge möchten die Verantwortlichen von Netflix das eigene Angebot mit Videospielen weiter ausbauen, um so in der Lage zu sein, neue Zielgruppen für die hauseigene Streaming-Plattform zu erschließen. „Wir betrachten Gaming als eine weitere neue Inhaltskategorie für uns, ähnlich wie unsere Expansion in Originalfilme, Animation und TV ohne Drehbuch“, heißt es in einer Mitteilung an die Aktionäre und Investoren.

Zum Thema: Netflix: Könnten PlayStation-Exklusivspiele im Programm des Streaming-Dienstes auftauchen?

Das offizielle Statement weiter: „Wir sind weiterhin von unserem Angebot an Filmen und TV-Serien begeistert und erwarten einen langen Weg an steigenden Investitionen und Wachstum in all unseren bestehenden Inhaltskategorien. Aber da wir uns seit fast einem Jahrzehnt in der Entwicklung von Originalprogrammen befinden, sind wir der Meinung, dass es an der Zeit ist, mehr darüber zu erfahren, wie sehr unsere Mitglieder Spiele schätzen.“

Wann die neue Videospielkategorie auf Netflix an der Start gebracht werden soll, wurde bisher nicht verraten.

Quelle: Videogames Chronicle

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Netflix