Battlefield 2042: Neuer Portal Modus vor EA Play Live-Event geleakt

"Battlefield 2042" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Das EA Play Live-Event steht kurz bevor und eine Überraschung zum kommenden Ego-Shooter „Battlefield 2042“ wurde bereits vorab verraten. Hierbei handelt es sich um den Portal Modus, einen neuen Spielmodus, der von Ripple Effect Studios entwickelt wird, die bereits seit „Battlefield 4“ an der FPS-Reihe mitwirken.

Battlefield 2042: Portal Modus bringt verschiedene alte Maps ins Spiel

Verantwortlich für den Leak ist ein Preview-Artikel von GameRant, der zu früh veröffentlicht wurde. Obwohl die Kollegen den Text bereits wieder von der Seite entfernt haben, ist dieser, wie ein Eintrag auf ResetEra zeigt, auf Wayback Machine noch immer einsehbar.

Genauer soll der frisch geleakte Spielmodus „Battlefield Portal“ heißen. Ausgehend von einer im Artikel enthaltenen Grafik scheint es darin möglich zu sein, eigene Maps aus denen zu erstellen, die in „Battlefield 2042“ enthalten sind sowie aus sechs überarbeiteten Karten, die aus „Battlefield 1942“, „Battlefield: Bad Company 2“ sowie „Battlefield 3“ stammen. Bei den klassischen Maps handelt es sich genauer um:

Battle of the Bulge

El Alamein (beide „Battlefield 1942“)

Arica Harbor

Valpraiso (beide „Battlefield: Bad Company 2“)

Caspian Border

Noshahr Canals (beide „Battlefield 3“)

Doch nicht nur diese klassischen Karten sollen für „Battlefield 2042“ zurückkehren, sondern ebenfalls zahlreiche Waffen, Gadget und Fahrzeuge. Sämtliche ursprüngliche Assets wurden dabei von den Entwicklern mit der aktuellen Version der Frostbite-Engine nachgebaut.

Darüber hinaus wird es nicht in „Battlefield Portal“ nicht nur möglich sein, eigene Maps zu kreieren, sondern ebenfalls an von DICE erstellten Ereignissen teilzunehmen oder an solchen der Community zu partizipieren. Beides soll sich in regelmäßigen Abständen abwechseln. Dabei werden Soldaten aus verschiedenen Epochen nicht in einem Team zusammen kämpfen können, sondern voraussichtlich nur gegeneinander.

Zum Thema: Battlefield 2042: Crossplay und Cross-Progression bestätigt

Des Weiteren soll es eine geteiltes Fortschrittssystem geben, die es den Spielern ermöglichen soll, unabhängig vom gewählten Spielmodus XP und Ränge zu verdienen. Weitere Inhalte sollen nach dem Launch von „Battlefield Portal“ nach und nach veröffentlicht werden.

„Battlefield 2042“ erscheint am 22. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/SX|S, den PC (via Steam und Origin). Vorbesteller erhalten unter anderem einen Early-Access-Zugang zur kommenden Beta des futuristisch angehauchten Ego-Shooters.

Was ist eure Meinung zum Portal Modus in „Battlefield 2042“?

