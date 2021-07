GDC Awards 2021: Die Gewinner in der Übersicht – Hades ist das Spiel des Jahres

Das actionreiche Roguelike-Spiel "Hades" gewann in drei Kategorien die Oberhand.

Auf den gestern stattgefundenen GDC Awards wurden insgesamt 13 Auszeichnungen vergeben. Die bedeutsamste Kategorie davon war wie auch sonst das Spiel des Jahres. Dabei konnte sich das Roguelite-RPG „Hades“ gegen namhafte Titel wie „The Last of Us Part 2“, „Ghost of Tsushima“, „Animal Crossing: New Horizons“ und den VR-Shooter „Half Life: Alyx“ durchsetzen. Neben der Auszeichnung als Game of the Year beanspruchte das hochgelobte Werk auch die Kategorien „bester Sound“ und „bestes Design“ für sich.

Das beste Debüt geht in diesem Jahr an den Koop-Horror „Phasmophobia“, das auf der Streaming-Plattform Twitch zu den beliebtesten Spielen in den vergangenen Monaten gehörte. Zum besten Mobile-Titel wurde das Anime-Rollenspiel „Genshin Impact“ gekürt.

Natürlich befinden sich unter den Gewinnern auch ein paar Sony-Spiele. Der Innovationspreis geht an das PlayStation-Exclusive „Dreams“. In der Kategorie „Beste Erzählung“ konnte sich wiederum der Blockbuster-Titel „The Last of Us Part 2“ behaupten. Bei der visuellen Kunst hatte „Ghost of Tsushima“ die Nase vorn. Zudem hatte das Samurai-Adventure das Publikum auf seiner Seite und gewann den Audience Award.

Für die beste Technologie wurde der „Microsoft Flight Simulator“ ausgezeichnet, während „Half Life: Alyx“ zum besten VR-Titel ernannt wurde.

In den letzten beiden Kategorien wurden zwei Videospielentwickler geehrt. Der Pioneer Award ging an Tom Fulp, der zu den Mitbegründern von The Behemoth gehört und die Flash-Webseite Newgrounds gegründet hat. Die Spieledesignerin Laralyn McWilliams wurde mit dem Lifetime Achievement Award geehrt. Sie war unter anderem am MMORPG „Free Realm“ und am Xbox-Titel „Full Spectrum Warrior“ aus dem Jahr 2004 beteiligt.

Die Gewinner der diesjährigen GDC Awards

Hier haben wir die diesjährigen Gewinner für euch übersichtlich aufgelistet. Produktionen aus dem Hause Sony Interactive Entertainment haben wir fett markiert.

Spiel des Jahres: Hades

Bester Sound: Hades

Bestes Debüt: Phasmophobia

Bestes Design: Hades

Bestes Mobile-Spiel: Genshin Impact

Innovationspreis: Dreams

Beste Erzählung: The Last of Us Part 2

Beste Technologie: Microsoft Flight Simulator

Beste visuelle Darstellung: Ghost of Tsushima

Bestes VR-Spiel: Half-Life: Alyx

Publikumspreis: Ghost of Tsushima

PlayStation-Spieler bekommen übrigens nächsten Monat die Möglichkeit, das GDC-Spiel des Jahres selbst zu spielen. Am 13. August erscheint „Hades“ nämlich für die PS4 und die PS5.

