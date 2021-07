Genshin Impact: Aloy aus Horizon als spielbarer Charakter angekündigt

Aloy kämpft bald in der Welt von "Genshin Impact".

Die Macher des erfolgreichen Action-RPGs „Genshin Impact“ gaben heute im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt (via Gematsu), dass bald ein besonderer Gastcharakter in der Welt auftauchen wird: Aloy. Die Heldin aus „Horizon Zero Dawn“ soll im Rahmen der Version 2.1 bald als neue spielbare Figur zur Verfügung stehen.

Genshin Impact: Aloy, die Erlöserin aus einer anderen Welt

Mit den Worten „Alles, was ich tue, steht im Dienste des Lebens, nicht des Todes. Deshalb bin ich hier bei euch“ wird Aloy vorgestellt, die im Rahmen einer Kooperation zwischen miHoYo und Sony Interactive Entertainment zunächst exklusiv PlayStation-Spielern zur Verfügung stehen wird und von diesen kostenlos freigeschaltet werden kann. Die einzige Voraussetzung, die ihr hierfür erfüllen müsst, ist, dass ihr mindestens Abenteuerrang 20 erreicht habt.

Sie dachte, ihr Abenteuer in ihrer von Maschinen bevölkerten Welt sei vorbei, doch in Teyvat findet Aloy eine neue Herausforderung. Im Kampf vertraut die 5-Sterne-Kriegerin, wie in „Horizon Zero Dawn“, vor allem auf einen Bogen. Entsprechend wird sie im Spiel der Cryo-Klasse zugeordnet und als Bogenschützin euer Team unterstützen.

Darüber hinaus wird sie ebenfalls mächtige Elementarkräfte benutzen und über einzigartige Animationen verfügen. Passend zu ihrer Charakterklasse dürft ihr übrigens auch einen besonders starken Bogen namens Predator freischalten, wie PlayStation über den hauseigenen Twitter-Account verkündete.

Um Aloy in „Genshin Impact“ als spielbaren Charakter freizuschalten, müsst ihr euch lediglich mit eurer PlayStation 4 oder PlayStation 5 ins Spiel einloggen, sobald die eingangs erwähnte Version 2.1 verfügbar ist. Ab da steht die Figur zum Download bereit und selbiges soll für den zuvor erwähnten Predator-Bogen gelten. Weitere Informationen zu Aloys Gastauftritt im Action-RPG sollen bald mitgeteilt werden.

Allerdings wird Aloy nicht für immer einzig PlayStation-Spielern vorenthalten bleiben. Ab Version 2.2 können auch Spieler auf den anderen Plattformen die taffe Kriegerin freischalten. Version 2.1 und 2.2 haben derzeit noch keine genauen Termine, doch denkbar wäre, das erste im August erscheint, ehe letztere im September oder Oktober folgt.

„Genshin Impact“ ist für PlayStation 4, PlayStation 5, den PC (via Client und Epic Games Store), iOS- (via App Store) sowie Android-Geräte (via Google Stadia) verfügbar. Eine Nintendo Switch-Version soll später erscheinen.

