Hitman 3: Season of Lust – Der Termin und ein Trailer zum nächsten DLC

Mit der sogenannten "Season of Lust" startet in Kürze der nächste DLC des Stealth-Action-Abenteuers "Hitman 3". Heute wurden sowohl der finale Releasetermin als auch ein neuer Trailer zum DLC veröffentlicht.

"Hitman 3" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Wie vor dem offiziellen Release versprochen, wird „Hitman 3“ von den Entwicklern von IO Interactive regelmäßig mit neuen Inhalten versehen.

Das nächste DLC-Episode wird unter dem Namen „Season of Lust“ ins Rennen geschickt und versteht sich als viertes Kapitel der „Seven Deadly Sins“-Reihe. In einer kurzen Mitteilung enthüllten die Macher von IO Interactive den finalen Releasetermin des neuen DLCs und gaben bekannt, dass die „Season of Lust“ ab dem 27. Juli 2021 auf allen Plattformen, für die „Hitman 3“ erhältlich ist, verfügbar sein wird.

Trailer stimmt auf die neuen Inhalte ein

In „Season of Lust“ führt der Weg des Protagonisten Agent 47 in einen Nachtclub, der auf der „Berlin“-Karte zu finden ist. Hier steht Agent 47 vor der Aufgabe, einen „geheimen Verehrer“ aufzuspüren und zu eliminieren. „Finde deinen geheimen Verehrer in der Lust Assignation Escalation und tauche tief in die Gedankenwelt von Agent 47 ein“, heißt es hierzu.

Und weiter: „Erlebe eine neue Version des Berliner Schauplatzes und schalte neue Gegenstände und Anzüge mit Sündenmotiven frei, um deine unstillbare Lust zu zeigen.“ Wer die Mission erfolgreich abschließt, darf sich unter anderem über einen neuen Anzug und eine exklusive Armbrust freuen.

Anbei der offizielle Trailer zum neuen DLC, der auf die „Season of Lust“ einstimmen soll.

