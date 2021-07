Lost in Random: Erster Gameplay-Trailer und der Veröffentlichungstermin

"Lost in Random" hat auf der EA Play Live einen Gameplay-Trailer erhalten, in dem das Kampfsystem präsentiert wird. Zudem haben wir am Ende den Veröffentlichungstermin erfahren.

Erkundet mit Even und Dicey eine märchenhafte Welt.

Das zauberhafte Action-Adventure „Lost in Random“ hat auf dem gerade stattgefundenen EA-Event einen neuen Trailer erhalten. Anhand des gezeigten Spielmaterials könnt ihr euch einen ausführlichen Eindruck von den Gameplay-Mechaniken verschaffen. Dabei steht das Kampfsystem im Vordergrund, das sich durch den Einsatz von Karten auszeichnet.

Ein düsteres und skurilles Märchen

„Lost in Random“ wird von offizieller Seite als „düsteres, skurilles Märchen“ bezeichnet. In der Haut des Mädchens Even begibt ihr euch zusammen mit einem lebenden Würfel namens Dicey auf eine magische Reise. Die beiden möchten in das dunkle Königreich von Random einbrechen, um Evens Schwester zu retten. Insgesamt sechs abwechslungsreiche Gebiete müsst ihr erkunden, um die Handlung erfolgreich abzuschließen.

Während eures Abenteuers werdet ihr mit eigenartigen Gegnern konfrontiert, auf originelle Charaktere treffen und spannende Quests bewältigen. Ein wichtiges Element ist das Einsammeln von Münzen, die ihr gegen spezielle Karten eintauschen könnt.

In den Würfelschlachten könnt ihr Dicey einsetzen, um beispielsweise die Zeit zu stoppen und direkt im Anschluss eure erworbenen Karten einzusetzen, wodurch verschiedenste Fähigkeiten und Kombinationen ausgelöst werden.

„Schließe dich der furchtlosen Even und ihrem Begleiter Dicey an. Lerne, mit dem Zufall zu spielen und entdecke ein finsteres Wunderland, in dem nur die Mutigen bestehen“, heißt es in der Beschreibung.

Auch der Release-Termin ist nun bekannt. Am 10. September dieses Jahres erscheint „Lost in Random“ für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Früher oder später könnte natürlich ein Next-Gen-Upgrade zur Verfügung gestellt werden.

Schaut euch den Trailer jetzt selbst an:

