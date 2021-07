The Last of Us: Schauspieler nennt Drehbücher „atemberaubend“

Derzeit laufen die Arbeiten an einer kommenden Serien-Adaption des PlayStation-Hits "The Last of Us". Laut einem der Schauspieler dürfen sich Fans hierbei unter anderem auf tolle Drehbücher freuen.

Tommy kam in beiden "The Last of Us"-Spielen vor.

Mittlerweile rückt der Drehstart der „The Last of Us“-TV-Serie immer näher und uns erreichen weitere Informationen zur Videospiel-Adaption. Jüngst äußerte sich einer der Darsteller in einem Interview über die Drehbücher der HBO-Show und deutet an, dass sich Fans diesbezüglich auf eine hohe Qualität freuen dürfen.

The Last of Us: „Die besten Drehbücher, die ich je gelesen habe“

Genauer war kürzlich Jeffrey Pierce, der in der Videospiel-Vorlage den Charakter Tommy sprach, im Podcast „ To All The Films We Judged Before “ (via GamesRadar) zu Gast und redete dort über seine Erfahrung mit den Drehbüchern der kommenden TV-Serie. Zunächst verriet er, dass er bereits einige Skripte gelesen habe und diese in seinen Augen „atemberaubend“ seien.

Wie er anschließend erklärt, existiere in den Drehbüchern „jedes kleine bisschen Ton und Textur des Spiels in den Texten und dann ist es hundertmal mehr, weil man so viel mehr tun kann, [weil] es alles filmisch ist, es ist überhaupt kein Gameplay.“ Generell sei der Detailgrad der Skripte in Pierces Auges besonders hervorzuheben, denn in dieser Hinsicht seien es „die besten Drehbücher, die ich jemals gelesen habe.“

Dies liege vor allem daran, dass es den Autoren gelungen sei, „die Essenz von Joel und Ellie und all den anderen Charakteren“ perfekt einzufangen. Deshalb sei er sich bereits bezüglich einer Sache sicher: „Es wird phänomenal werden.“ Zudem freue er sich, ein Teil dieses Projekts sein zu dürfen. Seiner Ansicht nach sei es „ein tolles Gefühl“, an einem Werk mitarbeiten zu dürfen, von dem man wisse, dass es „nichts anderes kann, als exzellent zu sein.“

Anders als in den beiden Videospielen wird Pierce übrigens nicht Tommy spielen, sondern einen neuen Charakter namens Perry, auf den sich Fans bereits freuen dürften. Die Figur sei Teil eines neuen Handlungsstrangs, der „Dinge enthüllen werde, die mit dem Spiel zusammenhängen“ und so einige Ereignisse noch besser machen sollen.

Abschließend findet Pierce noch lobende Worte für Craig Mazin und Neil Druckmann, die beide für die „The Last of Us“-TV-Serie verantwortlich sind. Beide würden „großartige Arbeit bei der Umsetzung dessen, was an dem Spiel effektiv war, in ein echtes filmisches Meisterwerk“ leisten, weshalb er das fertige Produkt kaum abwarten könne.

Die „The Last of Us“-TV-Serie hat derzeit noch keinen Starttermin.

