Dragon Age 4: Insider bringt Releasezeitraum ins Gespräch – Neue Infos erst 2022?

"Dragon Age 4" befindet sich bei BioWare in Arbeit.

Bereits im Vorfeld des Events räumten die Entwickler von BioWare ein, dass wir im Zuge des „EA Play Live 2021“-Events weder mit einer Präsentation des neuen „Mass Effects“ noch mit Neuigkeiten zu „Dragon Age 4“ rechnen sollten.

Zumindest Fans der „Dragon Age“-Franchise dürfen sich heute trotz allem über frische Gerüchte freuen. Wie der Gamesbeat-Redakteur Jeff Grubb berichtet, ist „Dragon Age 4“ aktuell für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 angesetzt. Dies möchte Grubb, der sich in den vergangenen Monaten als verlässliche Insider-Quelle einen Namen machte, aus nicht näher genannten Quellen erfahren haben. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass es sich hier um Personen handelt, die in irgendeiner Form in die Arbeiten an „Dragon Age 4“ involviert sind.

Neuigkeiten frühestens im nächsten Jahr?

Gleichzeitig merkte Grubb an, dass wir wohl erst im Laufe des nächsten Jahres mit Neuigkeiten und somit wohl auch mit dem ersten Gameplay zu „Dragon Age 4“ rechnen sollten. Auch wenn Jeff Grub zu den verlässlichen Insider-Quellen zählt, möchten wir natürlich darauf hinweisen, dass seine Angaben bisher weder von BioWare noch von Electronic Arts bestätigt wurden.

„Dragon Age 4“ wurde im Zuge der The Game Awards 2018 für nicht näher genannte Quellen angekündigt. Da das Fantasy-Abenteuer noch eine Weile auf sich warten lassen wird, gelten Umsetzungen für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S allerdings als sicher.

Konkrete Details zur Geschichte und möglichen spielerischen Neuerungen wurden bisher leider nicht genannt. Unbestätigten Berichten zufolge soll sich BioWare dazu entschlossen haben, die ursprünglich geplante Mehrspieler-Komponente zu streichen und sich stattdessen vollkommen auf die Einzelspieler-Kampagne zu konzentrieren.

Quelle: Gamesbeat

