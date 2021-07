Psychonauts 2: Übernahme durch Microsoft führt zu einem besseren Spiel

Bekanntermaßen wurde Double Fine Productions während der laufenden Arbeiten an "Psychonauts 2" von Microsoft übernommen. Wie Senior-System-Designer Lauren Scott in einem Interview versprach, werden die von Microsoft zur Verfügung gestellten Ressourcen zu einem besseren Spielerlebnis führen.

"Psychonauts 2" erscheint Ende August 2021.

Wer die Entwicklung von „Psychonauts 2“ aufmerksam verfolgt haben sollte, wird sich sicherlich noch daran erinnern, dass die Verantwortlichen von Double Fine Productions zunächst mit begrenzten finanziellen Ressourcen zu kämpfen hatten und den Nachfolger daher via Crowdfunding finanzierten.

Vieles änderte sich mit der Übernahme von Double Fine Productions durch Microsoft im Jahr 2019. In einem aktuellen Interview blickte Lauren Scott, ihres Zeichens Senior-System-Designer bei Double Fine Productions, noch einmal auf die Arbeiten an „Psychonauts 2“ zurück und bezeichnete die Übernahme durch Microsoft als einen entscheidenden Schritt. Dank der finanziellen Ressourcen des Redmonder Unternehmens ist das Studio nämlich in der Lage, ein noch besseres Spiel abzuliefern, ohne sich Gedanken um das Budget machen zu müssen.

Vor allem die Bosskämpfe profitierten von der Übernahme

Diesbezüglich zitierte Lauren Scott das alte Sprichwort „Zeit ist Geld“ und wies darauf hin, dass vor allem die Gegner und die Bosse beziehungsweise die damit verbundenen Kämpfe von der zusätzlichen Entwicklungszeit, die Microsoft Double Fine Productions einräumte, profitieren werden. Somit dürfen sich die Spieler auf eine noch rundere Spielerfahrung mit einem entsprechend sorgfältigen Balacing freuen.

Zum Thema: Psychonauts 2: Mehrere Schwierigkeitsgrade – Alle Spieler sollen das Abenteuer genießen

Neu sind Aussagen dieser Art übrigens nicht. Im Sommer 2019 sprachen beispielsweise die Entwickler von inXile Entertainment über ihre Übernahme durch Microsoft und merkten an, dass diese dafür sorgte, dass „Wasteland 3“ mit voll vertonten Dialogen und einer verbesserten Grafik versehen werden konnte.

„Psychonauts 2“ wird am 25. August 2021 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Psychonauts 2