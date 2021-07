Shadow of the Tomb Raider: Für die PS5 aufpoliert – Update & Gameplay stehen bereit

Auf der PlayStation 5 steht unter der Versionsbezeichnung 2.01 ein neues Update zum Action-Adventure "Shadow of the Tomb Raider" bereit. Mit diesem wurde das Abenteuer von Lara Croft für Sonys neue Konsole optimiert.

Zum Abschluss der Woche wurde das von Eidos Montreal entwickelte Action-Adventure „Shadow of the Tomb Raider“ mit einem neuen Update versehen.

Dieses wurde unter der Versionsbezeichnung 2.01 ins Rennen geschickt und bringt eine Unterstützung der PlayStation 5 und entsprechende technische Verbesserungen mit sich. Auf Sonys Konsole der neuen Generation könnt ihr „Shadow of the Tomb Raider“ ab sofort in der 4K-Auflösung und einer Unterstützung von 60 Bildern die Sekunde spielen.

Gameplay-Video zeigt die PS5-Version

Passend zur Veröffentlichung des Updates 2.01 zeigt sich die überarbeitete Version von „Shadow of the Tomb Raider“ in einem frischen Gameplay-Video, das euch einen Blick auf die grafischen Verbesserungen ermöglicht. „Shadow of the Tomb Raider“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich und bildet den Abschluss von Lara Crofts Origin-Trilogie.

„Erlebe in Shadow of the Tomb Raider das letzte Kapitel von Laras Origin-Story, in dem sich ihr Schicksal erfüllt und sie zum Tomb Raider wird“, heißt es von offizieller Seite weiter. Neben der Standard- Version von „Shadow of the Tomb Raider“ ist auch eine Definitive-Edition erhältlich.

Hier befinden sich neben dem Hauptspiel auch alle seinerzeit veröffentlichten Download-Inhalte an Bord.

