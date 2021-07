Assassin’s Creed Valhalla: Vermeintlicher Termin von „Die Belagerung von Paris“ aufgetaucht

Das Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed: Valhalla“ hat seit der Veröffentlichung im vergangenen November mehrere Updates, einige Neuerungen und eine erste Story-Erweiterung namens „Zorn der Druiden“ erhalten. Mit „Die Belagerung von Paris“ befindet sich eine weitere Erweiterung kurz vor der Veröffentlichung. Obwohl Ubisoft noch keinen offiziellen Erscheinungstermin enthüllt hat, könnte ein Datum bereits bekannt sein.

So ist ein Screencap aufgetaucht, laut dem „Die Belagerung von Paris“ bereits am 5. August 2021 veröffentlicht werden soll. Das Bild stammt aus dem italienischen Windows-Store, in dem der Termin bereits zu sehen gewesen sein soll. Inzwischen wurde der Hinweis wieder entfernt.

Dementsprechend sollte man die Information mit einer gewissen Vorsicht genießen, solange keine offizielle Ankündigung seitens Ubisoft erfolgt. Sollte der Termin der Wahrheit entsprechen, sollten wir eine Ankündigung noch in dieser Woche erwarten können. Sobald entsprechende Informationen zu „Die Belagerung von Paris“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Mehr zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla – Kommender Patch bringt eine Levelskalierung mit sich

In der kommenden Erweiterung werden Eivor und der Rabenclan die Festungsstadt Paris und die Seine belagern, die Geheimnisse der Feinde aufdecken und strategische Allianzen bilden, um die Zukunft des Clans zu sichern. Zunächst wird am morgigen Dienstag ein neuer Patch für „Assassin’s Creed: Valhalla“ erscheinen, mit dem das erste Einhandschwert sowie die Levelskalierung ins Spiel kommen werden.

„Assassin’s Creed: Valhalla“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Google Stadia erhältlich.

⚠️ UPDATE: the message was removed after few minutes from the Xbox Page. At this point it’s highly possible that the date was only a placeholder.

— CriptAssassINI (@CriptAssassini) July 22, 2021