AWAY The Survival Series: Missionen, ein Bosskampf und mehr im neuen Gameplay-Video

Zum Start in die neue Woche zeigt sich die ungewöhnliche Survival-Erfahrung "AWAY: The Survival Series" in einem ausführlichen Gameplay-Video. Zu sehen sind Ausschnitte aus Missionen und einem Bosskampf.

"AWAY: The Survival Series" erscheint im Sommer 2021.

Mit „AWAY: The Survival Series“ wurde im Jahr 2019 ein Survival-Titel angekündigt, der laut Entwicklerangaben eine ungewöhnliche Spielerfahrung verspricht, bei der auch der pädagogische Effekt nicht zu kurz kommen soll.

Zum Start in die neue Woche wurden wir mit einem umfangreichen Gameplay-Video bedacht, das es auf eine Länge von mehr als zehn Minuten bringt und verschiedene Aspekte von „AWAY: The Survival Series“ beleuchtet. Neben Eindrücken aus den Missionen ist zum ersten Mal auch ein Bosskampf zu sehen. Somit vermittelt euch das Gameplay-Video einen recht guten Eindruck von dem, was spielerisch geboten wird.

Das Leben eines Kurzkopfgleitbeutlers

In „AWAY: The Survival Series“ übernehmt ihr die Kontrolle über einen Kurzkopfgleitbeutler. Beim Kurzkopfgleitbeutler handelt es sich um ein kleines Säugetier, das in Australien lebt und sich mit seinen Flughäuten von Baum zu Baum schwingt. Im Laufe des Spiels steht ihr unter anderem vor der Aufgabe, nach Nahrung zu suchen und einen Unterschlupf für den Kurzkopfgleitbeutler zu finden.

„Macht perfekt getimte Sprünge von Baum zu Baum. Erklimmt das Blätterdach des Waldes, um einen einzigartigen Blick auf eure Welt zu werfen. Erforscht atemberaubende Umgebungen, in denen euer Überleben von eurer Fähigkeit abhängt, zu klettern, zu gleiten, zu schleichen und sich aus Schwierigkeiten herauszukämpfen“, so die offizielle Website weiter.

„AWAY: The Survival Series“ erscheint im Sommer 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox One.

