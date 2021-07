FIFA 23: Wechselt auch EA Sports zum Free2Play-Modell?

"FIFA 23": Gerüchte sprechen von einem möglichen Free2Play-Modell.

Nachdem zunächst entsprechende Gerüchte die Runde machten, kündigte Konami in der vergangenen Woche auch offiziell an, dass die „PES“-Reihe in diesem Jahr auf das Free2Paly-Modell wechseln wird.

Darüber hinaus ließ der japanische Publisher verlauten, dass man den Namen „PES“ beziehungsweise „Pro Evolution Soccer“ fallen lassen und stattdessen auf den Titel „eFootball“ setzen wird. Das von Konami verfolgte Ziel: Mit dem Free2Play-Modell neue Spieler zu gewinnen und diese durch regelmäßige Inhalte und Neuerungen bei Laune zu halten. Während sich Electronic Arts und EA Sports zu diesem Schritt bisher nicht äußern wollten, sorgt die Gerüchteküche aktuell für neue Spekulationen.

FIFA zukünftig als Free2Play-Titel?

Laut dem Insider „DonkTrading“, der hinsichtlich der „FIFA“-Reihe als gut informierte Quelle gilt, sollen Electronic Arts und EA Sports bei „FIFA 23“ eine ähnliche Vorgehensweise planen und den Titel in Form eines Free2Play-Spiels ins Rennen schicken – die Unterstützung des Crossplay-Features übrigens inklusive. In wie weit die Angaben von „DonkTrading“ den Tatsachen entsprechen, bleibt natürlich abzuwarten.

Zum Thema: eFootball: PES wird zum Free-to-Play-Spiel – Erster Trailer, Roadmap und mehr

Sinn ergeben würde ein Schritt dieser Art durchaus, da der größte Teil des Umsatzes, den die „FIFA“-Reihe in den vergangenen Jahren generierte, mit dem „Ultimate Team Modus“ erwirtschaftet wurde. Mit dem Wechsel auf das Free2Play-Modell könnten Electronic Arts beziehungsweise EA Sports noch mehr Spieler anziehen, was wiederum positiven Einfluss auf die Nutzerzahlen des umsatzstarken „Ultimate Team Modus“ hätte.

Eine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema steht erwartungsgemäß noch aus. Zumal ohnehin erst einmal der Release von „FIFA 22“ im Fokus der internen Bemühungen steht. „FIFA 22“ wird in Form eines klassischen Vollpreis-Titels am 1. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S, Nintendos Switch und Googles Streaming-Dienst Stadia veröffentlicht.

Free to play 🤝 Cross platform #FIFA23 — Donk | #FIFA22 (@DonkTrading) July 17, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu FIFA 23