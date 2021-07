Final Fantasy XVI: Produzent liefert Status-Update zu den Sprachaufnahmen

In einem aktuellen Interview sprach Produzent Yaoki Yoshida über die laufenden Arbeiten an "Final Fantasy XVI". In den Mittelpunkt des Gesprächs rückten die Sprachaufnahmen am Rollenspiel.

"Final Fantasy XVI" erscheint zeitexklusiv für die PS5.

Zu den ersten großen Dritthersteller-Titeln, die im vergangenen Jahr für die PlayStation 5 veröffentlicht wurden, gehörte das Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ aus dem Hause Square Enix.

In einem aktuellen Interview verlor Produzent Naoki Yoshida ein paar Worte über die laufenden Arbeiten an „Final Fantasy XVI“ und ging dabei auf die Vertonung des Rollenspiel-Abenteuers ein. Wie Yoshida zu verstehen gab, wird er im Rahmen der Sprachaufnahmen nicht anwesend sein. Stattdessen wird er das Kommando seinen Kollegen überlassen, die für die Geschichte und die Dialoge von „Final Fantasy XVI“ verantwortlich sind. Seiner Meinung nach würde es die Arbeiten an den Sprachaufnahmen nur erschweren, wenn der Produzent ebenfalls anwesend wäre und sich einbringen würde.

Die englischsprachige Version entsteht zuerst

Diesen Standpunkt vertrat Yoshida laut eigenen Angaben bereits bei der Entwicklung von „Final Fantasy XIV“. Yoshida weiter: „Ich gehe auch nicht zu den Final Fantasy XVI-Aufnahmesitzungen. Da ich nicht derjenige bin, der die Geschichte schreibt. Während der Story-Meetings äußere ich meine Meinungen wie: ‚Ich denke, diese Zeile sollte geändert werden, wenn man die Emotionen des Protagonisten Clive bedenkt…‘ Obwohl das Team meine Meinungen sehr gut berücksichtigt hat.“

„Dieses Mal entstehen die englischen Sprachaufnahmen zuerst. Und wir haben uns auf britisches Englisch konzentriert“, ergänzte Yoshida. „Außerdem müssen wir die Gesichtsbewegungen aufzeichnen. Wir können unmöglich jeden Schnitt einer Szene von Hand animieren. Dieses Mal machen wir also ein Full-Face-Motion-Capturing und fügen dann die Stimmen hinzu. […] Dies ist also einer der Gründe, warum die englische Version der anderen voraus ist. Bald werden aber auch die Arbeiten an der japanischen Version starten.“

„Final Fantasy XVI“ wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht.

