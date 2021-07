After the Fall: Coop-Shooter verschoben – Entwickler benötigen mehr Zeit

Wie die Entwickler von Vertigo Games einräumten, wird aus dem geplanten Release von "After the Fall" im Sommer dieses Jahres nichts mehr. Stattdessen benötigt der kooperative VR-Shooter noch etwas mehr Entwicklungszeit.

"After the Fall" erscheint später als geplant.

Mit „After the Fall“ entsteht bei den Entwicklern von Vertigo Games aktuell ein kooperativer Shooter, der sowohl mit einer VR- als auch einer Crossplay-Unterstützung daherkommen wird.

Eigentlich sollte „After the Fall“ im Sommer dieses Jahres unter anderem für die PlayStation 4 veröffentlicht werden. Wie die Verantwortlichen von Vertigo Games in einer aktuellen Mitteilung an die Spieler einräumten, wird aus diesem Vorhaben jedoch nichts. Stattdessen entschloss sich das Studio dazu, „After the Fall“ etwas mehr Entwicklungszeit einzuräumen und den Release des Shooters zu verschieben.

Entwickler peilen einen reibungslosen Launch an

„Um einen reibungslosen Multi-Plattform-Start mit plattformübergreifender Unterstützung zu gewährleisten, geben wir unserem Entwicklungsteam die Zeit, die es benötigt, um seine Arbeit abzuschließen“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme. „After the Fall ist unser bisher ehrgeizigster VR-Titel, der von Grund auf für drei unterschiedliche VR-Gaming-Plattformen entwickelt wurde.“

„Unter der Haube hat unser Team intensiv an der Entwicklung der notwendigen Infrastruktur gearbeitet, um sicherzustellen, dass Sie das Spiel nahtlos gemeinsam erleben können, unabhängig von der Plattform, auf der Sie spielen“, heißt es weiter.

Einen neuen Releasetermin bekam „After the Fall“ bisher nicht spendiert.

