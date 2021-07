Ancient Dangers: Media Molecule kündigt neue Kampagne in Dreams an – Trailer

Unter dem Namen "Ancient Dangers: A Bat's Tale" kündigten die Entwickler von Media Molecule eine neue Kampagne an, die auf Basis des kreativen Level-Baukastens "Dreams" erschaffen wird und sich heute in einem ersten Trailer zeigt. Der Release erfolgt im Laufe des Jahres.

"Dreams" erschien exklusiv für die PlayStation 4.

Nachdem die Entwickler von Media Molecule kürzlich noch einmal darauf hinwiesen, dass der kreative Level-Baukasten „Dreams“ langfristig unterstützt werden soll, kündigte das britische Entwicklerteam heute ein neues Projekt an.

Dieses trägt den Namen „Ancient Dangers: A Bat’s Tale“ und wird auf Basis des Level-Editors von „Dreams“ entstehen. Einen konkreten Releasetermin spendierten die Macher von Media Molecule der neuen Story-Kampagne bisher nicht und sprachen lediglich von einer Veröffentlichung in diesem Jahr. Eine erster Trailer ermöglicht euch einen Blick auf die Hauptcharaktere und das düstere Fantasy-Abenteuer an sich.

Eine neue Kampagne in der Welt von Dreams

„Ancient Dangers: A Bat’s Tale“ wird von offizieller Seite als eine düstere Story-Kampagne in der Welt von „Dreams“ beschrieben, in der die Spieler in die Tiefen einer Burg hinabsteigen werden, die von allen möglichen Bestien und Feinden bevölkert ist. Das Fantasy-Abenteuer kann sowohl alleine als auch kooperativ mit einem Freund beziehungsweise einer Freundin gespielt werden.

„Dunkle Dungeons. Gefährliche Bestien. Spielen Sie alleine oder verdoppeln Sie das Chaos, indem Sie sich mit einem Freund zusammentun, in Ancient Dangers: A Bat’s Tale, und retten Sie Scoria und Gabbro vor einem Schicksal, das seltsamer ist als der Tod – Schlafentzug!“, so Media Molecule weiter.

Anbei der offizielle Trailer, der im Rahmen der heutigen Ankündigung von „Ancient Dangers: A Bat’s Tale“ veröffentlicht wurde.

