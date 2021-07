Dead by Daylight: Der offizielle Trailer zum morgigen Start von „Tome VIII: Deliverance“

Mit "Tome VIII: Deliverance" wird in dieser Woche das nächste Story-Kapitel des asymmetrischen Multiplayer-Titels "Dead by Daylight" an den Start gebracht. Ein offizieller Trailer stimmt auf die vor euch liegenden Abenteuer ein.

"Dead by Daylight" bekommt in dieser Woche ein neues Story-Kapitel spendiert.

Spieler von „Dead by Daylight“, die auf der Suche nach neuem Story-Content sind, kommen in dieser Woche ein weiteres Mal auf ihre Kosten.

So erscheint bereits am morgigen Mittwoch, den 28. Juli 2021 das „Tome VIII: Deliverance“ genannte Story-Kapitel. „Tome VIII: Deliverance“ kann über die Archive bezogen werden und erzählt euch drei neue Geschichten aus der Welt von „Dead by Daylight“. In den Mittelpunkt rückt unter anderem das tragische Schicksal des Charakters Jeffrey Hawk, der die Welt als „The Clown“ in Angst und Schrecken versetzt.

Weitere Geschichten warten auf die Spieler

Als Hawk einen Hinweis auf seinen Vater entdeckt, entschließt er sich dazu, sein Opfer über das Gelände eines Jahrmarkts zu verfolgen. Die weiteren Geschichten, die ab morgen im Archiv von „Dead by Daylight“ auf interessierte Spieler warten, drehen sich um Jake Park und den sogenannten Beobachter. Ein frisch veröffentlichter Trailer stimmt auf die neuen Geschichten ein.

„Dead by Daylight“ ist für die Konsolen sowie den PC erhältlich und versteht sich als ein asymmetrischer Multiplayer-Horror-Titel, in dem ein Spieler in die Rolle des Killers schlüpft und Jagd auf die anderen Spieler macht. Diese wiederum übernehmen die Kontrolle über die Überlebenden und versuchen, aus dem Gebiet, das vom Killer unsicher gemacht wird, zu entkommen.

