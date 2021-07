Mobile Suit Gundam Battle Operation 2: Neues Opening-Video veröffentlicht

"Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2" ist für PS4 und PS5 erhältlich.

Bereits seit Oktober 2019 können sich Anime-Fans in „Mobile Suit Gundam: Battle Operations 2“ in krachenden Mecha-Gefechten austoben. Nun erhielt der Free-to-Play-Titel ein neues Opening-Video, wie unter anderem Gematsu berichtet. Den Clip könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2: v Gundam zeigt sich in Aktion

Eine prominente Rolle im neuen Opening-Film spielt der v Gundam, der erstmals in der Anime-Serie „Mobile Suit Victory Gundam“ zu sehen war. Dieser übergroße Kampfanzug verfügt über verschiedene Waffensysteme, die ihn sowohl im Nah- als auch im Fernkampf zu einem mächtigen Werkzeug machen.

In „Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2“ tretet ihr online gegen Spieler aus aller Welt in 6-vs.-6-Gefechte an. Dabei müsst ihr nicht nur am Boden um euer Überleben kämpfen, sondern, im Gegensatz zum Vorgänger, ebenfalls im Weltraum. Dabei ist nicht nur Teamwork, sondern gleichsam taktisches Geschick gefragt. Ihr könnt unter anderem Bomben an feindlichen Basen anbringen oder auch Unterstützungsfeuer anfordern.

Nach und nach könnt ihr so neue Mobile Suits freischalten, mit denen ihr auf dem Schlachtfeld ordentlich austeilen dürft. Eure Kampfanzüge dürft ihr dabei zudem nach euren Vorlieben anpassen. Die Entwickler des japanischen Teams B.B.Studio versprechen, dass sie den Titel beständig weiterentwickeln.

Das F2P-Videospiel basiert auf dem in Japan äußerst populären wie erfolgreichen „Mobile Suit Gundam“-Franchise, dessen erster Ableger 1979 in Form einer Anime-Serie im japanischen TV startete. Seither brachte die Marke über ein Dutzend Filme sowie mehr als 20 animierte Fernsehserien hervor. Heute zählt die IP zu den erfolgreichsten Serien im Portfolio von Bandai Namco Entertainment, insbesondere wegen erfolgreicher Merchandise-Verkäufe.

„Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2“ erschien im Oktober 2019 exklusiv für die PlayStation 4. Seit Ende Januar 2021 ist das Game darüber hinaus auch für PlayStation 5 verfügbar.

