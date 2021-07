Red Dead Online: In dieser Woche mit einer neuen Gelegenheiten-Mission und mehr

Ab sofort warten in "Red Dead Online" neue Inhalte und Boni auf euch. Versprochen werden unter anderem eine neue Gelegenheiten-Mission oder Belohnungen über den Quick-Draw-Club.

"Red Dead Online" bekam neue Inhalte und Boni spendiert.

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, warten in „Red Dead Online“ ab sofort neue Inhalte und Boni auf euch.

In den Mittelpunkt rückt in dieser Woche die „Die Glut des Ostens“ genannte neue Gelegenheiten-Mission, zu er es heißt: „Die Glut des Ostens, ein makelloser Rubin, der irgendwo in Annesburg sicher verwahrt wird. Wer die Gelegenheit auf schonungsloser Schwierigkeitsstufe abschließt, schaltet außerdem die Annesburg-Kappe zum Kauf bei Madam Nazar frei.“

Zum Thema: Red Dead Online: Blood Money-Update veröffentlicht – Changelog und Details

Hinzukommt ein neues dreiteiliges Verbrechen, in dem ihr ein Seefrachtunternehmen ausnehmen könnt. Weiterhin geboten wird der „Quick-Draw-Club #1“, der Belohnungen über 25 Ränge hinweg bietet. Wer alle vier Teile des Quick-Draw-Clubs erwirbt, erhält zudem den „Halloween-Pass #2“ kostenlos. Ebenfalls kostenlos fällt in dieser Woche die Errichtung eines Lagers aus, während euch beim Kauf eines Schlachttisches ein Rabatt in Höhe von fünf Goldbarren eingeräumt wird.

Apropos Rabatte. Folgende Rabatte warten beim Kauf ausgewählter Gegenstände: 40 Prozent auf Lagerhunde, Standard-Outfits, alle Lagerstile, Ponchos und sämtliche Kleidungsstücke, Amulette, und Ausrüstung bei Gus. 30 Prozent auf alle Repetiergewehre, auf den Navy-Revolver, das Varmint-Gewehr, verbesserte Rollen-Sättel und Satteltaschen sowie auf den Kopfgeldjägerwagen.

Anbei die Übersicht über die Prime-Boni der Woche.

Die aktuellen Prime-Boni in der Übersicht

Alle, die ihr Konto vor dem 2. August mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten Gutscheine für einen kostenlosen Sattel (bis 200 RDO-Dollar), zwei kostenlose Schatzkarten und ein Angebot für 40 Prozent Rabatt auf den Schnellreiseposten

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Red Dead Online