The Forgotten City: Mystery-Abenteuer ab sofort erhältlich – Der Trailer zum Launch

Ab sofort ist das Mystery-Abenteuer "The Forgotten City" für die Konsolen und den PC erhältlich. Der offizielle Launch-Trailer vermittelt euch einen Eindruck von dem, was im Werk der Entwickler von Modern Storyteller auf euch zukommt.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Dear Villagers kündigten die Entwickler von Modern Storyteller an, dass das Mystery-Abenteuer „The Forgotten City“ ab sofort erhältlich ist.

„The Forgotten City“ wird von offizieller Seite als ein Narrative Mörder-Mystery-Spiel beschrieben, in dem es darum geht, eine lebendige Welt zu erkunden und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Euch verschlägt es in eine unterirdische Stadt im Römischen Reich, in dem sich 26 Seelen an ihr Leben klammern. Passend zum heutigen Release zeigt sich der neue Titel von Modern Storyteller im offiziellen Launch-Trailer.

Eine geheimnisvolle goldene Regel

In der unterirdischen Stadt sind alle Seelen verdammt, wenn auch nur eine gegen eine geheimnisvolle goldene Regel verstößt. In „The Forgotten City“ erleben die Spieler die letzten Momente einer Zeitschleife immer wieder aufs Neue und können ihren Ausgang beeinflussen, indem sie Geheimnisse aufdecken und schwere moralische Entscheidungen treffen.

„Erschaffe deinen eigenen Charakter und bestimme sein Geschlecht, seine Volkszugehörigkeit und seinen Hintergrund“, führen die Macher von Modern Storyteller aus. „Erkunde eine authentische römische Stadt als offene Welt, die mit der Unreal Engine zum Leben erweckt wird. […] Löse Probleme auf deine Weise mit Vernunft, Charme, Bestechung, Heimlichkeit, Einschüchterung oder durch ein geschicktes Ausnutzen der Zeitschleife.“

„The Forgotten City“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Die Umsetzung für Nintendos Switch folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

