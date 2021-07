Marvel’s Avengers: Update mit erster Endgame-Herausforderung und mehr erscheint heute

"Marvel's Avengers" bekommt heute neue Inhalte spendiert.

Wie Square Enix und die verantwortlichen Entwickler von Crystal Dynamics verrieten, dürfen wir uns im Laufe des heutigen Tages über ein umfangreiches neues Update zu „Marvel’s Avengers“ freuen.

Mit dem heutigen Patch wird laut offiziellen Angaben unter anderem dafür gesorgt, dass das von der Community positiv aufgenommene Mehrfachhelden-Feature in einer permanenten Form Einzug in „Marvel’s Avengers“ hält. Somit können ab heute alle Online-Missionen und Herausforderungen zukünftig mit Gruppen bestritten werden, in denen der gleiche Held mehrfach vertreten ist.

Die erste Endgame-Herausforderung steht bereit

Des Weiteren findet mit dem heutigen Update die erste Endgame-Herausforderung den Weg ins Spiel. Diese trägt den Namen „Bedrohungsstufe Omega: Familientreffen“ und kann lediglich mit Gruppen, bestehend aus vier Spielern, in Angriff genommen werden. Empfohlen wird die maximale Kraftstufe von 150. Auch wenn ihr die Endgame-Herausforderung beliebig oft spielen könnt, wirft sie nur einmal pro Woche extrem wertvolle Belohnungen wie exklusive Ausrüstung ab.

„Endspiel-Multiplayer-Inhalte wie Missionen der Bedrohungsstufe Omega und Mega-Stöcke stehen ganz oben auf der Wunschliste unserer Spieler/innen. Darum freuen wir uns, heute dieses Update präsentieren zu können“, kommentierte der Project-Director Josh Bapst das neue Update. „Dass das Mehrfachhelden-Feature jetzt permanent ist, beschleunigt deutlich die Zusammenstellung von Gruppen. Es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um Marvel’s Avengers zu spielen!“

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass „Marvel’s Avengers“ an diesem Wochenende in Form einer kostenlosen Trial-Version gespielt werden kann, die den Zugriff auf alle Hauptinhalte des Spiels ermöglicht.

