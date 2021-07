PlayStation: Offizielle Verkaufszahlen zu Ratchet & Clank, Returnal und Spider-Man

"Ratchet & Clank: Rift Apart" hat sich bereits über eine Million Mal verkauft.

Heute verkündete Sony die Verkaufszahlen zur PlayStation 5, die jetzt offiziell die meistverkaufte Sony-Konsole ist. Neben den Konsolenverkäufen haben die Verantwortlichen des Unternehmens auch verraten, wie oft die Exklusivtitel der vergangenen Monate verkauft wurden.

An erster Stelle steht hier „Ratchet & Clank: Rift Apart“, der erst seit vergangenem Monat auf dem Markt verweilt. In nicht einmal sieben Wochen hat sich das hochgelobte Werk von Insomniac Games 1,1 Millionen Mal verkauft.

Vor allem in den Vereinigten Staaten verkaufte sich der 3D-Platformer hervorragend und dominierte die Juni-Charts. Auch in Großbritannien ist der Titel höchst beliebt und rückte erst in der vergangenen Woche zurück in die Top 3 vor.

Als Nächstes haben wir „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“. Nach achteinhalb Monaten kann die Standalone-Erweiterung über 6,5 Millionen Verkäufe vorweisen. Davon wurden satte 4,1 Millionen Einheiten bis Ende 2020 vertrieben.

Der Roguelike-Shooter „Returnal“ kommt nach der Veröffentlichung am 30. April immerhin auf über 560.000 verkaufte Einheiten. Der hohe Schwierigkeitsgrad und die fehlende Möglichkeit zu Speichern sprechen definitiv nicht jeden an, weshalb die Verkaufszahlen wenig überraschend deutlich hinter „Ratchet & Clank: Rift Apart“ liegen. Nicht umsonst bezeichnete der CEO von Housemarque das Projekt als „sehr riskant„.

Die Verkaufszahlen zur Konsole selbst findet ihr im unterhalb verlinkten Artikel:

Jim Ryans Statement zu Nixxes

Des Weiteren äußerte sich PlayStation-Chef Jim Ryan zur kürzlich getätigten Übernahme des Entwicklerstudios Nixxes. Das Unternehmen sei mit den bisherigen Anstrengungen zufrieden, die hauseigenen Marken auf den PC zu bringen, obwohl diese „noch in den Kinderschuhen stecken“. Die PlayStation-Sparte freut sich bereits auf die Zusammenarbeit mit Nixxes, die sie bei diesem Vorhaben unterstützen werden.

Quelle: GamesIndustry

