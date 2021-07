Xbox Series X/S: Laut Microsoft die am schnellsten verkauften Xbox-Konsolen aller Zeiten

Xbox Series X/S: Microsoft spricht von einem erfolgreichen Start.

Mit der PlayStation 5 auf der einen und der Xbox Series X/S auf der anderen Seite läuteten Sony Interactive Entertainment und Microsoft im November des vergangenen Jahres die neue Konsolen-Generation ein.

Während Sony Interactive Entertainment in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Verkaufszahlen zur PlayStation 5 nannte, entschied sich Microsoft bereits vor ein paar Jahren dazu, auf die Veröffentlichung entsprechender Zahlen zu verzichten. Ein kleines Update zum kommerziellen Abschneiden der Xbox Series X/S nannte Microsofts CEO Satya Nadella im Rahmen des aktuellen Quartalsberichts.

Wie es in diesem heißt, handelt es sich bei der Xbox Series X/S um die sich am schnellsten verkauften Xbox-Konsolen aller Zeiten. Genaue Zahlen nannte Nadella erwartungsgemäß nicht. Als Vergleich können wir hier allerdings die Xbox One heranziehen, die sich im gleichen Zeitraum rund 5,7 Millionen Mal verkaufte. Somit liegen die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S über diesem Wert. Weiter heißt es, dass die Xbox-Hardware im vergangenen Quartal um 172 Prozent zulegte, während der mit Spielen generierte Umsatz um elf Prozent stieg.

Ob diese Zahlen ausreichen, um der PlayStation 5 die Stirn zu bieten, darf jedoch angezweifelt werden. So sprach Sony Interactive Entertainment bereits zum Ende des Geschäftsjahres 2020/2021 am 31. März 2021 von 7,8 Millionen abgesetzten PS5-Konsolen. Unbestätigten Hochrechnungen zufolge könnte sich Sonys Konsole der neuen Generation mittlerweile mehr als zehn Millionen Mal verkauft haben.

Das genaue Absatzpotenzial der neuen Konsolen einzuschätzen, bleibt aber nach wie vor schwierig, da der Mangel an Halbleitern sowohl bei der Xbox Series X/S als auch der PlayStation 5 weiter zu Lieferengpässen führt. Diese wiederum sorgen dafür, dass neue Xbox Series X/S- und PlayStation 5-Konsolen, die den Weg in den Handel finden, umgehend vergriffen sind.

Experten und Analysten gehen davon aus, dass die Lieferengpässe noch bis in das Jahr 2022 oder gar darüber hinaus Bestand haben könnten. Auch Microsoft und Sony Interactive Entertainment gehen laut eigenen Angaben nicht von einer kurzfristigen Lösung der Probleme aus.

Microsoft CEO @satyanadella on Xbox / gaming. „We’re all in on games. The Xbox Series S and X are our fastest selling consoles ever, with more consoles sold life-to-date than any previous generation.“

