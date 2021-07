Ghost of Tsushima – Iki Island: Details zum Umfang, dem DualSense und mehr

In einem Interview mit "Press Start" sprachen die Entwickler von Sucker Punch über die kommende "Iki Island"-Erweiterung zu "Ghost of Tsushima". Im Zuge des Interviews plauderte das Studio unter anderem über den Umfang und die gebotenen Features.

Die "Iki Island"-Erweiterung zu "Ghost of Tsushima" erscheint im August.

Mit „Iki Island“ kündigten die Entwickler von Sucker Punch vor wenigen Wochen eine umfangreiche Story-Erweiterung zum Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ an.

In einem von „Press Start“ geführten Interview sprachen die Macher von Sucker Punch ausführlich über ihr neues Projekt und gingen unter anderem auf den Umfang der „Iki Island“-Erweiterung ein. Diesbezüglich wurde zu verstehen gegeben, dass es schwer sei, eine genaue Stundenanzahl zu nennen, da jeder Spieler sein Abenteuer auf seine ganz eigene Weise angeht. Unter dem Strich sei „Iki Island“ aber in etwa so umfangreich wie das erste Kapitel des Hauptspiels.

Schnellreise-Funktion und DualSense-Unterstützung bestätigt

Somit dürften wir je nach Vorgehensweise 10 bis 20 Stunden beschäftigt sein. Weiter heißt es, dass ihr im späteren Spielverlauf eine Schnellreise-Funktion freischalten könnt, die es euch ermöglicht, auf Knopfdruck zwischen der Welt des Hauptspiels und der Insel Iki hin- und herzureisen. Da es sich bei Iki Island um ein raues Pflaster für Samurais handelt, seid ihr zunächst allerdings auf euch allein gestellt und müsst auf diese Funktion verzichten.

Wie bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung versprochen, wird die „Iki Island“-Erweiterung auch neue Fertigkeiten und Ausrüstungsgegenstände mit sich bringen. Nähere Details diesbezüglich wollten die Entwickler von Sucker Punch bisher aber nicht nennen. Ganz im Gegensatz zu Informationen zur Unterstützung des DualSense-Controllers und des 3D-Audios auf der PS5.

Diesbezüglich führte man aus: „Auf jeden Fall wirst du die DualSense-Unterstützung bekommen. Und das bedeutet, dass du das haptische Feedback bekommst, du bekommst die adaptiven Trigger. Weißt du, es ist ein Samurai-Spiel und du hast eine 1,2 Meter lange Rasierklinge – du schlägst jemanden damit und wir tun viel dafür, dass sich das gut anfühlt – jetzt haben wir ein weiteres Werkzeug, damit es sich gut anfühlt.“

„Das ist unglaublich. Und natürlich haben wir viel Zeit in unseren Audiomix und unsere Wettereffekte investiert, damit Sie sich wie in dieser wunderschönen Landschaft fühlen. Wenn es also regnet, hören Sie mit diesem 3D-Audio nicht nur ein allgemeines Plätschern.“

Das komplette Interview findet ihr hier. Die „Iki Island“-Erweiterung erscheint genau wie der Director’s Cut zu „Ghost of Tsushima“ am 20. August 2021.

