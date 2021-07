GTA Online: Neue Fahrzeuge, doppelte Belohnungen für Sprintrennen und mehr

Ab sofort warten in "GTA Online" die Inhalte und Boni der laufenden Woche auf euch. Freuen dürft ihr euch unter anderem über neue Fahrzeuge sowie die Möglichkeit, bei Sprintrennen die doppelte Anzahl an Belohnungen abzustauben.

"GTA Online" bekam neue Inhalte und Boni spendiert.

In einer aktuellen Pressemitteilung stellten die Entwickler von Rockstar Games die Inhalte und Boni vor, die in dieser Woche den Weg in „GTA Online“ finden.

So locken Sprintrennen, der neue Renntyp aus „LS Tuners“, in dieser Woche mit der doppelten Anzahl an Erfahrungspunkten und Belohnungen, während der „Pfister Comet S2“ als neues Fahrzeug bei „Legendary Motorsport“ auf euch wartet.

Wer bis zum 4. August fünf Sprintrennen gewinnt, erhält den „Vulcar Warrener HKR“, den ihr auf dem Slamvan im Herzen des „LS Car Meet“ bestaunen könnt. Hinzukommen neue Testfahrzeuge in Form des „Dinka Jester RR“, des „Pfister Comet S2“ sowie des noch unveröffentlichten „Vapid Dominator ASP“, der nächste Woche erscheint.

Zu den weiteren Extras gehören der „Truffade Z-Type“ als Hauptpreis der Woche am Glücksrad sowie ein kostenloser Race-And-Chase-Videospielautomaten beim Kauf der Autowerkstatt. Alle unter euch, die bis zum 17. August 2021 Rang 10 im „LSCM“ erreichen, werden mit 250.000 GTA-Dollar bedacht. Das weiße „„Born x Raised“-T-Shirt hingegen wartet auf alle, die bis zum 5. August einen Raubzug für Sessanta abschließen.

Auch Schnäppchenjäger kommen in dieser Woche wieder auf ihre Kosten und dürfen sich über die folgenden Rabatte freuen: 30 Prozent auf den „Coil Raiden und den „Ocelot Pariah“, 40 Prozent auf den „Karin Everon“, den „Weeny Issi Sport“, den „Ocelot Locust“, den „Declasse Mamba“, den „Vapid Clique“, den „Vulcar Nebula Turbo“ und den „BF Club“.

Anbei die Übersicht über die Prime-Boni und die LSCM-Mitgliedschafts-Boni.

Die Boni der Woche in der Übersicht

LSCM-Mitgliedschaftsboni: Erhaltet die LS-Customs-Jacke für die Mitgliedschaft im Car Meet, die Fukaru-Rennlackierung für den unveröffentlichten Vapid Dominator ASP fürs Einloggen, das bunte Street-Crimes-Gangs-T-Shirt für den Abschluss der täglichen Fahrzeug-Herausforderung an der Tafel im Büro eurer Autowerkstatt und das Ron-Racing-Design für den Pfister Comet S2, falls ihr ihr letzte Woche Mitglied geworden seid.

Prime-Gaming-Vorteile: 100.000 GTA$ fürs Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche und die Autowerkstatt in Strawberry kostenlos für alle, die ihr Konto im Social Club mit Prime Gaming verknüpft haben

Prime-Gaming-Rabatte: 50 % auf den Rennwagen Benefactor BR8 und 80 % auf die Coquette BlackFin

