Naraka Bladepoint: Konsolen-Umsetzung bestätigt + PlayStation 5-Gameplay

"Naraka: Bladepoint" wurde nun für die PS5 bestätigt.

Publisher NetEase Games und das Entwicklerstudio 24 Entertainment haben bekannt gegeben (via Gematsu), dass ihr kommendes Battle Royale-Actionspiel „Naraka: Bladepoint“ auch für Konsolen erscheinen wird. Bisher wurde der Titel nur für den PC bestätigt. Passend zur Ankündigung durften die Kollegen von IGN exklusiv ein Video veröffentlicht, das Gameplay-Szenen aus der PlayStation 5-Version des Titels zeigt.

Naraka Bladepoint: 60 Spieler im unerbittlichen Überlebenskampf

Im Grunde genommen verfolgt ihr in „Naraka: Bladepoint“ dasselbe Ziel wie in jedem anderen Battle Royale-Game auch: Überlebt so lange, bis ihr derjenige seid, der am Ende zuletzt noch auf den Beinen steht. Insgesamt treten in jeder Runde 60 Spieler gegeneinander an und ihr müsst all eure Fähigkeiten einsetzen, um sie zu besiegen.

Der Unterschied zu vielen Genre-Kollegen ist, dass ihr euch in diesem Spiel primär im Nahkampf mit euren Gegenspielern messen müsst. Ihr könnt zwar auch mit Pfeil und Bogen kämpfen, doch die meisten Charakterklassen im Spiel sind eher auf den Nahkampf ausgelegt. Zu den verfügbaren Klassen zählen unter anderem: Assassine, Brawler, Krieger, Mönch und Schwertkämpfer.

Darüber hinaus sollt ihr auf dem Schlachtfeld über viel Bewegungsfreiheit verfügen. Ihr sollt die Areale frei durchstreifen und nahezu jeden Art in eurer Sichtweite auch erreichen können. Möglich macht dies ein Enterhaken, mit dem jede Spielfigur ausgestattet ist. Ihr könnt dieses Utensil jedoch nicht nur für die Fortbewegung einsetzen, sondern auch im Kampf nutzen, etwa um Gegner an euch heranzuziehen oder ihnen damit eine Falle zu stellen.

Zum Thema: Hunter’s Arena Legends: Gameplay Trailer zum Battle Royale-Spiel veröffentlicht

„Naraka: Bladepoint“ erscheint am 12. August 2021 für den PC (via Epic Games Store und Steam). Die Konsolen-Umsetzungen des Battle Royale-Actionspiels haben gegenwärtig noch keinen Releasetermin, doch sie sollen laut den Entwicklern von 24 Entertainment „bald“ folgen.

Werdet ihr „Naraka: Bladepoint“ auf PlayStation 5 spielen?

