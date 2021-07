A Memoir Blue: Annapurna Interactive enthüllt ein interaktives Gedicht – Termin und Trailer

Am gestrigen Abend haben Annapurna Interactive und das zuständige Entwicklerstudio Cloisters Interactive das interaktive Gedicht „A Memoir Blue“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch, den PC (via Steam) und iOS enthüllt. Die Veröffentlichung soll bereits am 12. Oktober 2021 erfolgen, wobei das Abenteuer auch in den Xbox Game Pass kommen wird.

Die Liebe einer Tochter zu ihrer Mutter

Die Spieler werden ein interaktives Gedicht über eine Spitzenathletin und die allumfassende Liebe zwischen einer Mutter und ihrer Tochter erleben. Man taucht in Miriams Leben und ihren Verstand ein, wobei man auch ihre unentdeckten Erinnerungen erlebt. Durch eine einzigartige Ästhetik, die handgezeichnete sowie 3D-Grafiken miteinander kombiniert, soll Miriams magische Reise zum Leben erweckt werden.

Dabei wird man fantastische Umgebungen mit eleganten Rätseln erkunden, während man sich durch eine traumhafte Welt begibt. Ein surrealistisches Storytelling und dramatische Zwischensequenzen sollen die Spieler in Miriams Gedanken eintauchen lassen. Damit man bereits einen Eindruck von dem Abenteuer erhält, haben die Verantwortlichen auch einen ersten Trailer bereitgestellt.

Neben dem Trailer kann man sich auch einige Screenshots anschauen, um sich auf „A Memoir Blue“ einzustimmen. Sollten weitere Details zum Abenteuer enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

