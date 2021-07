Apex Legends: Neue Legende Seer und seine Fähigkeiten im Trailer vorgestellt

Zum Abschluss der Woche bedachten uns Electronic Arts und die Entwickler von Respawn Entertainment mit einem neuen Trailer zu "Apex Legends". In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die neue spielbare Legende Seer und ihre Fähigkeiten.

"Apex Legends" startet in Kürze in die nächste Season.

In wenigen Tagen startet der von Respawn Entertainment entwickelte Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ in die zehnte Season, die den Namen „Entstehung“ tragen wird.

Zu den neuen Inhalten, die mit der am 3. August 2021 startenden Season den Weg in „Apex Legends“ finden werden, gehört unter anderem die spielbare Legende Seer, der von offizieller Seite als ein Meister des Hinterhalts beschrieben und unter anderem auf ihre Drohne setzen wird. Um euch die neue Legende und ihre Fähigkeiten etwas näher vorzustellen, zeigen die sich in einem frisch veröffentlichten Charakter-Trailer.

Zum Thema: Apex Legends: Alle bekannten Änderungen und Neuerungen der zehnten Saison „Entstehung“ in der Übersicht

Seers Fähigkeiten in der Übersicht

Passiv: Herzsucher – Spielende können Gegner in einem Radius von bis zu 75 Metern hören und visualisieren, wenn diese anvisiert werden.

Taktisch: Zentrum des Interesses – Sendet Mikrodrohnen, die eine verzögerte Druckwelle erzeugen, die Wände durchdringen und Gegner stören sowie enthüllen.

Ultimativ: Offenbarung – Erzeugt eine Sphäre von Mikrodrohnen, die im Wirkungsbereich die Position von sich schnell bewegenden oder ihre Waffen abfeuernden Gegnern anzeigt.

„Apex Legends“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf den neuen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S gespielt werden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Apex Legends