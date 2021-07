Fallout 76: August-Update mit Termin und ersten Details angekündigt

"Fallout 76": Die Bethesda Game Studios arbeiten an einem neuen Update.

Unter dem Namen „Fallout Worlds“ kündigten die Entwickler der Bethesda Game Studios kürzlich ein neues Feature für „Fallout 76“ an, hinter dem sich nicht weniger als private Server mit entsprechenden Anpassungsmöglichkeiten verstecken.

Bevor dieses Feature zur Verfügung gestellt wird, bekommt „Fallout 76“ zunächst ein neues Update spendiert, das am 3. August 2021 und somit schon in wenigen Tagen veröffentlicht wird. Wie es im Rahmen der heutigen Ankündigung heißt, werden die Macher der Bethesda Game Studios mit dem August-Update zum einen verschiedene Fehler in Angriff nehmen, die von der Community in den letzten Wochen gemeldet wurden.

Neue kosmetische Inhalte versprochen

Bei der Behebung der Fehler wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen bringt das August-Update zu „Fallout 76“ auch neue kosmetische Gegenstände mit sich, die nach dem Release des Updates im „Atomic Shop“ auf euch warten und es euch ermöglichen sollen, eure Spielerfahrung weiter zu individualisieren.

„Natürlich sind unsere größeren Updates und die neuen Features, die sie mitbringen, Highlights für das Spiel, aber wir sind einfach auch darauf bedacht, durch Patches die Bugs zu beseitigen, auf die wir durch eure Unterstützung aufmerksam geworden sind. Wir schätzen all das Feedback und die Fehlerberichte sehr, mit denen ihr uns versorgt, macht also bitte weiter so“, heißt es in der heutigen Ankündigung weiter.

„Fallout 76“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf den Konsolen der neuen Generation gespielt werden.

