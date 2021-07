Ghost of Tsushima: PS5-Features fügen sich „nahtlos in die Iki-Erweiterung ein“

Im Rahmen des kürzlich angekündigten Director's Cut bekommt der Action-Titel "Ghost of Tsushima" auf der PlayStation 5 verschiedene Verbesserungen und neue Features spendiert. Laut den Entwicklern von Sucker Punch sollen sich diese nahtlos in die "Iki Island"-Erweiterung einfügen.

"Ghost of Tsushima": Die "Iki Island"-Erweiterung erscheint im August 2021.

In diesem Monat kündigten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Sucker Punch sowohl die „Iki Island“ genannte Erweiterung als auch eine technische überarbeitete PlayStation 5-Version zu „Ghost of Tsushima“ an.

Wie in einem aktuellen Interview in dieser Woche verraten wurde, bekommt „Ghost of Tsushima“ auf der PlayStation 5 diverse Verbesserungen und neue Features spendiert. Darunter eine Unterstützung des 3D-Audio-Features sowie der exklusiven Funktionen des DualSense-Controllers. Laut Creative- und Art-Director Jason Connell werden sich die neuen Funktionen nahtlos in das Spiel beziehungsweise die „Iki Island“-Erweiterung einfügen.

Der Release erfolgt im August

„Ich denke, es ist wichtig, dass die Leute wissen, dass diese Funktionen, die es auf der PS5 so spezifisch machen, das wir daran nicht nur als allgemeines Hardware-Upgrade gearbeitet haben. Sondern dass sie vollständig in die Iki-Erweiterung und Jins Erfahrungen auf Iki integriert sind“, führte Connell aus.

Und weiter: „Sie waren wirklich eng miteinander verbunden. Das ist auch der Grund, warum wir sie nicht als voneinander getrennt betrachtet haben. Wir wollten unbedingt, dass die beiden zusammen singen. Und das ist der Hauptgrund dafür.“

Der Director’s Cut zu „Ghost of Tsushima“ und die „Iki Island“-Erweiterung werden am 20. August 2021 veröffentlicht.

