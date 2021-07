Horizon Forbidden West: Release auf 2022 verschoben?

Könnte auch das Action-Rollenspiel "Horizon: Forbidden West" zu den Titeln gehören, die sich auf 2022 verschieben? Dies möchte zumindest der als verlässliche Quelle geltende Insider Jeff Grubb in Erfahrung gebracht haben.

"Horizon: Forbidden West" erscheint für die PS4 und die PS5.

Anfang des vergangenen Monats kündigten die verantwortlichen Entwickler von Guerrilla Games an, dass sich das Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ mittlerweile in der finalen Entwicklungsphase befindet.

Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass Guerrilla Games einen Release in diesem Jahr anpeilt. Geht es nach dem Gamesbeat-Redakteur Jeff Grubb, der sich in der Vergangenheit als verlässliche Insider-Quelle einen Namen machte, dann können wir die Hoffnung auf eine Veröffentlichung von „Horizon: Forbidden West“ in diesem Jahr leider begraben, da auch das neue Abenteuer von Aloy zu den Titeln gehören soll, die sich auf 2022 verschieben.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Zu den Gründen, die zur Verschiebung von „Horizon: Forbidden West“ geführt haben sollen, äußerte sich Grubb nicht. Sollte er Recht behalten, dann können wir aber wohl davon ausgehen, dass auch Guerrilla Games zu den Studios gehört, deren interne Meilensteine durch die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen ausgebremst wurden.

Auch wenn Grubb als verlässliche Quelle gilt, sollten seine Angaben vorerst aber mit der nötigen Vorsicht genossen werden, da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Guerrilla Games noch aussteht. Sollte diese folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Horizon: Forbidden West“ befindet sich für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Entwicklung. Zu den technischen Vorzügen auf der PlayStation 5 wird neben einer verbesserten Grafik auch ein 60FPS-Modus gehören. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die PS5-Fassung durch die PS4-Version nicht ausgebremst wird.

