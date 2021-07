I Am Dead: Puzzle-Adventure im Jenseits mit Termin für die PlayStation-Systeme bestätigt

"I Am Dead" erscheint auch für die PlayStation-Plattformen.

Im Herbst des vergangenen Jahres wurde das ungewöhnliche Puzzle-Adventure „I Am Dead“ bereits für den PC und Nintendos Switch veröffentlicht.

Wie Annapurna Interactive und die verantwortlichen Entwickler von Hollow Ponds bekannt gaben, wird das Abenteuer zudem für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen. Die weiteren Plattformen werden laut der offiziellen Ankündigung am 9. August 2021 und somit schon in ein paar Tagen versorgt.

Ein Puzzle-Adventure im Jenseits

Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich bei „I Am Dead“ um ein Puzzle-Adventure, das laut Entwicklerangaben vor allem mit seinem ungewöhnlichen Setting punkten wird. In den Mittelpunkt rückt Morris Lupton, ein kürzlich verstorbener Museumskurator der winzigen Insel Shelmerston, der mit dem Geist seines Hundes Sparky wiedervereint wird. Schnell stellt er fest, dass eine Katastrophe die Insel zu zerstören droht.

„Morris und Sparky müssen eine Reihe von Shelmerstons verlorenen und zerstreuten Geistern ausfindig machen. Um sie aufzuspüren, muss das Duo die Orte besuchen, an denen sie sich aufgehalten haben, in die Erinnerungen der Menschen eintauchen, die sie am besten kannten, und ihre Lebensgeschichte offenbaren“, so die offizielle Beschreibung weiter.

