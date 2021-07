Outer Wilds: Erweiterung „Echoes of the Eye“ überraschend enthüllt – Termin und Trailer

Das Sci-fi-Abenteuer "Outer Wilds" bekommt eine Erweiterung namens "Echoes of the Eye" spendiert. Mit einem ersten Trailer bekommt man bereits einen Eindruck von dem kommenden Abenteuer in der Zeitschleife.

Mit dem Sci-fi-Adventure „Outer Wilds“ brachte Mobius Digital einen der Überflieger des Jahres 2019 auf den Markt. Nachdem das Abenteuer mehrere Auszeichnungen als Spiel des Jahres abräumen konnte, haben die Entwickler in Kooperation mit Annapurna Interactive eine Erweiterung namens „Echoes of the Eye“ angekündigt, die bereits am 28. September 2021 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC veröffentlicht werden soll.

Das Sonnensystem benötigt erneut eure Hilfe

In „Echoes of the Eye“ wird man sich ein weiteres Mal mit den Geheimnissen des Sonnensystems befassen und sich ein weiteres Mal in die Wildnis wagen. Als neuer Rekrut des aufstrebenden Raumfahrtprogramms Outer Wilds Ventures wird man in dem seltsamen, sich ständig weiterentwickelnden Sonnensystem nach Antworten suchen. Welche düsteren Gefahren lauern dieses Mal in den Tiefen des Universums?

„Outer Wilds“ konnte die Kritiker damals mit seiner Zeitschleife überraschen, die einen immer wieder an den Anfang des ersten Tages schickt. Lediglich die Erinnerungen, die man in der Zeit gesammelt hat, bleiben erhalten, ehe man sich ein weiteres Mal in das eigene Raumschiff setzt und erneut auf die Planeten wagt. Das Abenteuer inspirierte mehrere Spiele wie „Returnal“ und „Deathloop“, die inzwischen ebenfalls mit Zeitschleifen experimentieren. In „Outer Wilds“ hatte man hingegen immer nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung, ehe die Schleife zuschlug.

Hier ist der neue Trailer zu der Erweiterung „Echoes of the Eye“:

