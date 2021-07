Port Royale 4: PS5-Version in Sicht – Trailer zählt die Verbesserungen auf

Die Wirtschaftssimulation "Port Royale 4" kommt bald auf die neuen Konsolen. Welche Verbesserungen die Next-Gen-Version enthält, erfahrt ihr in diesem Artikel. Den heute veröffentlichten Trailer findet ihr unterhalb der geschriebenen Zeilen.

In "Port Royale 4" baut ihr euch eure eigene Handelsstadt auf.

Die Next-Gen-Version von „Port Royale 4“ erscheint am 10. September. Auf den neuen Konsolen von Sony und Microsoft werdet ihr die strategische Piraten-Simulation mit einer 4K-Auflösung und 30 bildern pro Sekunde spielen können. Zudem haben die Entwickler die Grafik verbessert und die Wettersimulation überarbeitet.

Besitzer der PS4-Version können zum Release ein kostenloses Next-Gen-Upgrade in Anspruch nehmen, um von den Verbesserungen zu profitieren. Die Speicherstände lassen sich problemlos auf die neue Version übertragen. Wer das Spiel nicht besitzt, kann zwischen einer Standard-Edition und einer erweiterten Fassung auswählen. Die letztgenannte Edition besteht aus mehreren digitalen inhalten und wird auch im Einzelhandel verfügbar sein.

Das Spielprinzip einfach erklärt

In „Port Royale 4“ schließt ihr euch den Kolonialmächten des 17. Jahrhunderts an und kämpft um die Vorherrschaft in der Karibik. Als ehrgeiziger Governeur dirigiert ihr eure eigene Kolonie, mit der ihr eine lebhafte Handelsstadt aufbauen wollt.

Dafür müsst ihr komplexe Handelsrouten errichten, um den Bedarf anderer Städte abzudecken. Eure Seekarte müsst ihr dazu nutzen, um ungünstige Wetterbedingungen, Klippen oder seichte Gewässer vorherzusehen und diesen auszuweichen. Für den Vizekönig könnt ihr Aufgaben erledigen, damit ihr euer Ansehen steigert und neue Inhalte freischaltet. Gegnerische Städte könnt ihr einnehmen oder deren Flotten zerstören, um an Einfluss zu gewinnen.

Related Posts

Die Seeschlachten wurden zum ersten Mal in der Reihe rundenbasiert ausgetragen. Hier können bis zu acht Schiffe gleichzeitig eingesetzt werden. Die richtige Taktik ist entscheidend, um im Kampf die Oberhand zu gewinnen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Port Royale 4