Ghost of Tsushima: Das Hauptspiel soll die Iki Island-Story beeinflussen

Mit "Ghost of Tsushima: Director's Cut" werkelt das Team von Sucker Punch aktuell an einer überarbeiteten und erweiterten Version seines PS4-Hits. Dabei soll die Hauptgeschichte auch die Story der Iki Island-Erweiterung beeinflussen.

"Ghost of Tsushima: Director's Cut" erscheint nur für PS4 und PS5.

Mittlerweile ist die Veröffentlichung von „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“, der mit Iki Island auch ein komplett neues Story-Gebiet bieten wird, nur noch knapp drei Wochen entfernt. In einem Interview mit den japanischen Kollegen von GameSpark (via PSU) deuteten zwei Macher des Titels darüber, wie eure Erlebnisse mit Jin im Hauptspiel die Story der kommenden Erweiterung beeinflussen sollen, an.

Ghost of Tsushima: Story-Erweiterung merkt euch, welche Figuren ihr im Hauptspiel getroffen habt

Genauer äußerten sich diesbezüglich Nate Fox, der Creative Director des Games, und Joanna Wang, die als Environment Art Lead am Projekt arbeitet. Wie Fox erklärt, könnt ihr jederzeit auf die Insel Iki reisen, sobald sie das Ende des 1. Kapitels im Hauptspiel erreicht habt. Darüber hinaus verrät er, bei der Erweiterung handle es sich primär um eine eigenständige und in sich geschlossene Erfahrung, die von der Hauptgeschichte losgelöst sei.

Allerdings soll sich „Ghost of Tsushima“ merken, wo ihr bereits wart und welche Charaktere ihr auf eurem Abenteuer bisher getroffen beziehungsweise wen ihr besucht habt. Des Weiteren bestätigt Fox, dass euer Fortschritt im Hauptspiel und Jins eigentlicher Geschichte in gewisser Weise auch die Handlung beeinflussen soll, die euch in der Iki Island-Erweiterung erwartet. Wie das genau aussehen soll, verriet er indes nicht.

Zum Thema: Ghost of Tsushima: PS5-Features fügen sich „nahtlos in die Iki-Erweiterung ein“

Im Rahmen der Story-Erweiterung von „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ verschlägt es unseren Protagonisten Jin Sakai auf die kleine japanische Insel Iki. Dort soll sich ein neuer Feind niedergelassen haben, der anders ist als alles, mit dem sich unser Held bisher konfrontiert sah. Bei diesen Invasoren handelt es sich um einen eigenwilligen Mongolen-Stamm, der von einer Schamanin namens Ankhsar Khatun angeführt wird.

„Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ erscheint am 20. August 2021 sowohl für PlayStation 4 als auch für PlayStation 5 im Handel.

Freut ihr euch bereits auf Jins Abenteuer auf Iki in „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima