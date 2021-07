Two Point Hospital: Crossover-DLC mit „Sonic The Hedgehog“ veröffentlicht

SEGA und die verantwortlichen Entwickler der Two Point Studios haben einen neuen Crossover-DLC für die Management-Simulation „Two Point Hospital“ veröffentlicht. Zum 30. Jubiläum der „Sonic: The Hedgehog“-Reihe hat man vier Kostüme auf Basis der Marke mit einem kostenlosen DLC ins Spiel gebracht.

Die SEGA-Legende feiert Geburtstag

Demnach haben die Spieler die Möglichkeit ihre Mitarbeiter mit vier unterschiedlichen Kostümen einzukleiden. Dazu gehören Sonic, Amy, Knuckles und Tails, die die bestmögliche Gesundheitsversorgung in Two Point County sicherstellen sollten. Allerdings wurden auch weitere Gegenstände wie eine Sonic-Statue, dekorative Teppiche, ein riesiger Goldring und mehr hinzugefügt, die den Spielern mehr Dekorationen für ihr Krankenhaus bescheren.

Mit „Two Point Hospital“ kann man sein eigenes Krankenhaus leiten, wobei sich das Spiel ganz im Geiste von „Theme Hospital“ nicht komplett ernst nimmt. Dadurch hat man eine Menge Humor und wahnwitzige Krankheiten, die einem so manchen Lacher entlocken dürften.

„Two Point Hospital“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erhältlich, wobei das Spiel an diesem Wochenende auf allen Plattformen mit Ausnahme der Sony-Konsole kostenlos gespielt werden kann. Die Two Point Studios arbeiten aktuell bereits an der nächsten Simulation. Mit „Two Point Campus“ werden die Spieler an die Universität gehen können.

