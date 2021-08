Apex Legends: Mehr als 2000 Spieler aufgrund von Dashboarding gesperrt

Bei kompetitiven Shootern wie Respawn Entertainments „Apex Legends“ muss man immer mit Spielern rechnen, die Exploits benutzen oder anderweitig zu betrügen versuchen. In aller Regel versuchen die Entwickler diesen Problemen Herr zu werden und diejenigen zu sperren, die sich solche Vorteile verschaffen.

Nun haben die Entwickler verraten, dass sie am 29. Juli 2021 einmal mehr 2086 Spieler gesperrt haben, die entweder „Dashboarding“ nutzten oder das Matchmaking missbrauchten. Dabei wurden vor allem PlayStation 4-Spieler aus dem Verkehr gezogen. Denn 1965 gesperrte Spieler waren auf der Sony-Konsole unterwegs, während 62 Spieler auf der Xbox, 44 auf dem PC und 15 auf der Nintendo Switch gesperrt wurden.

Beim „Dashboarding“ schließen Spieler absichtlich das Spiel, ehe sie eine Niederlage kassieren. Dadurch haben sie verhindert, dass sie RP in den Ranglisten-Partien verlieren. Somit behält man seinen hohen Rang bei, anstatt in die niedrigen Kategorien zu fallen. Der Matchmaking-Exploit soll es den Spieler wiederum ermöglicht haben, dass sie in schwächere Lobbies gesetzt werden. Hochrangige Spieler konnten in niedrige Bronze-Lobbies kommen, die eine geringere Herausforderung darstellen sollten.

Mehr zum Thema: Apex Legends – Alle bekannten Änderungen und Neuerungen der zehnten Saison „Entstehung“ in der Übersicht

Bei den Sperren handelt es sich um Matchmaking-Banns, die temporär gelten. Je nach Schwere des Betrugs kann die Dauer der Sperre variieren. Dadurch sollten die Spieler unter anderem den Start der neuen Season verpassen, der am morgigen Dienstag, den 3. August 2021 erfolgen wird.

These are matchmaking bans that have varied lengths depending on extent of abuse. Sucks to miss the opening of a new season, come back next time around and enjoy the game how its meant to be played.

— Conor Ford / Hideouts (@RSPN_Hideouts) July 30, 2021