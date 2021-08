Fortnite: Schaut euch Konzerte von Ariana Grande im Shooter an – Offizielle Details zur Rift Tour enthüllt

In Kürze wird man Konzerte von US-Superstar Ariana Grande im Battle Royale-Shooter "Fortnite" miterleben können. Epic Games hat offizielle Details zu der sogenannten Rift Tour bekanntgegeben.

In dem Battle Royale-Shooter wird man in Kürze eine Rift Tour mit Ariana Grande erleben können. Vom 7. bis zum 9. August 2021 soll der US-Superstar in Epic Games‘ Dauerbrenner zu sehen sein. Entsprechende Details haben die Verantwortlichen offiziell bekanntgegeben.

Fünf Shows an drei Tagen

Demnach wird es fünf Shows an drei verschiedenen Tagen geben. Die Entwickler empfehlen allen interessierten Teilnehmern, dass sie bereits 60 Minuten vor Showbeginn in „Fortnite“ anwesend sind. Der Rift Tour-Modus soll knapp 30 Minuten vor jeder Show verfügbar gemacht werden, wobei man noch ein paar Shows mit „Fortnite“-Motiv übertragen wird, bis Ariana Grande die Bühne betritt.

Folgende Zeiten wurden für die fünf Shows angegeben:

#1: Samstag, 7. August, 00:00 Uhr MESZ

Samstag, 7. August, 00:00 Uhr MESZ #2: Samstag, 7. August, 20:00 Uhr MESZ

Samstag, 7. August, 20:00 Uhr MESZ #3 Sonntag, 8. August, 06:00 Uhr MESZ

Sonntag, 8. August, 06:00 Uhr MESZ #4 Sonntag, 8. August, 16:00 Uhr MESZ

Sonntag, 8. August, 16:00 Uhr MESZ #5 Montag, 9. August, 00:00 Uhr MESZ

Epic Games bietet jedoch auch einige weitere Inhalte, um die Tour zu feiern. Im Item-Shop wird es exklusive Gegenstände sowie die Ikonen-Reihe geben. Dadurch kann man das Outfit „Ariana Grande“ und das Rücken-Accessoire „Piggy Smallz“ ergattern. Bis zum 9. August 2021 kann man auch spezielle Aufträge abschließen, um zusätzliche Belohnungen zu verdienen. Besucher der Rift Tour erhalten auch den Schirm-Hängegleiter „Wuscheliger Wolkenkuschler“.

Des Weiteren heißt es: „Loggt euch zwischen dem 5. August, 16:00 Uhr MESZ und dem 9. August, 16:00 Uhr MESZ als aktives Mitglied der Fortnite-Crew ein, um den Schirm-Hängegleiter „Regenbogen-Wolkenkuschler“, den Ladebildschirm „Skye-Fliegerei“ und das Banner zur Rift Tour zu erhalten.“

Damit man bereits einen Vorgeschmack auf das Event erhält, haben die Entwickler auch zwei kurze Teaser-Trailer bereitgestellt.

