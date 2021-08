PS Plus: August-Spiele ab morgen – Juli-Angebot wird entfernt

"A Plague Tale Innocence" zählt zum morgen endenden PS Plus-Angebot.

In der vergangenen Woche wurden die PS Plus-Spiele für August 2021 enthüllt. Und die Bereitstellung steht unmittelbar bevor. Ab dem morgigen Dienstag können Abonnenten den „Gratis-Download“ starten. Die Freischaltung erfolgt in der Regel im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr.

PS Plus im Juli 2021

Die Bereitstellung der PS Plus-Spiele für August 2021 bedeutet zugleich, dass die Juli-Spiele aus der Instant Games Collection entfernt werden. Noch bis morgen könnt ihr sie auf die PS4 oder PS5 laden. Nachfolgend die Übersicht mit den Links in Richtung PlayStation Store:

A Plague Tale Innocence (PS5)

Veröffentlicht im Mai 2019

Metascore: 81

User-Score: 8.5

Regulärer Preis: 49,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Call of Duty Black Ops 4 (PS4)

Veröffentlicht im Oktober 2018

Metascore: 83

User-Score: 4.0

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

WWE 2K Battlegrounds (PS4)

Veröffentlicht im September 2020

Metascore: 60

User-Score: 5.3

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Habt ihr die Spiele einmal in eure Bibliothek im PlayStation Store gepackt, könnt ihr sie dauerhaft nutzen. Voraussetzung für den Start ist allerdings eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

PS Plus im August 2021

Wie erwähnt werden morgen die PS Plus-Spiele für August 2021 freigeschaltet. Die Ankündigung erfolgte in der vergangenen Woche. Bei den neuen „Gratis-Games“ handelt es sich um „Hunter’s Arena: Legends“, „Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“ und „Tennis World Tour 2“. Unsere Meldung zu PS Plus im August 2021 mit weiteren Details öffnet sich nach einem Klick auf den Link.

Weitere Meldungen zu PS Plus:

PlayStation Plus schlägt mit rund 60 Euro pro Jahr zu Buche. Gelegentlich wird dieser Preis händlerübergreifend auf unter 45 Euro gesenkt. Wann ein solcher Sale wieder starten wird, ist nicht bekannt. Zu den Vorteilen einer Mitgliedschaft zählen die Spiele der Instant Games Collection, der Cloud-Speicher, besondere Rabatte wie regelmäßige Double Discounts und Aktionen wie exklusive Betas.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus