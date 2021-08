PS5 SSD-Erweiterung: Ladezeiten unterscheiden sich kaum

Die SSD-Erweiterung befindet sich momentan in der Beta-Phase.

Der interne Speicher der PS5 ist recht knapp bemessen. Allerdings können Spieler, die ihre Spiele nicht ständig löschen möchten, bald auf die Erweiterung der SSD setzen. Getestet wird dieses Feature im Rahmen einer Beta-Phase und mehrere SSD-Modelle, die mit der PS5 kompatibel sind, wurden in den vergangenen Tagen beim Namen genannt.

Allerdings stellt sich die Frage, ob der Zusatzspeicher gegenüber der werksseitig verbauten SSD gewisse Nachteile hat. Große Sorgen müsst ihr euch offenbar nicht machen. Gen4-SSDs mit den von Sony empfohlenen Spezifikationen sind laut Mike Fitzgerald, Director of Core Technology bei Insomniac Games, kaum von der internen SSD der PlayStation 5 zu unterscheiden.

Auf Twitter betonte Fitzgerald, dass Insomniac einige Tests mit „Ratchet & Clank: Rift Apart“ durchgeführt hat. Dabei kamen verschiedenen SSDs zum Einsatz, die den empfohlenen Spezifikationen entsprachen. Die Ergebnisse waren ziemlich beeindruckend, da es fast keinen Performance-Unterschied im Vergleich mit der internen SSD der PlayStation 5 gab.

„Die von uns getesteten Gen4-Laufwerke, die die empfohlenen Spezifikationen erfüllen, lieferten Ergebnisse, die sich kaum von der internen SSD unterscheiden. Der restliche E/A-Pfad, der immer noch verwendet wird (Hardware-Kraken-Dekomprimierung usw.), trägt definitiv seinen Teil dazu bei, die verrückten Ladezeiten in Rift Apart zu erreichen“, so die Worte von Fitzgerald.

Insomniac testete ebenfalls einige Gen4-Laufwerke, die nicht den Spezifikationen entsprachen. Dabei kam es in einigen der am stärksten von der SSD beanspruchten Bereiche zu längeren Ladezeiten. Aus diesem Grund gibt der Entwickler den Spielern die Empfehlung, die Spezifikationen eines Laufwerks genau im Auge zu behalten, bevor der Kauf einer Zusatz-SSD abgeschlossen wird.

We tried some below-spec Gen4 M.2 drives as well and saw up to 15% slower loading in the most SSD-stressing areas of the game. Not too shabby, but keep a close eye on technical specs if you’re making an SSD purchase, as our game does rely on high-quality storage. 🙏

— Mike Fitzgerald (@fitzymj) July 29, 2021