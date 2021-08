PS5 SSD-Erweiterung: Sonys Mark Cerny favorisiert ein Modell

Dieses Bild wurde von Mark Cerny auf Twitter geteilt.

Die PS5 kann in Kürze mit einem internen SSD-Speicher erweitert werden. Das langersehnte Feature befindet sich bereits in der Testphase. Mit der Veröffentlichung der entsprechenden Firmware ist irgendwann im August zu rechnen.

Nachdem die baldige Bereitstellung der Speichererweiterung bestätigt wurde, stellt sich für viele Spieler die Frage, welches SSD-Modell sie kaufen sollten. In den vergangenen Tagen wurden von Sony und den Herstellern mehrere kompatible Exemplare bestätigt. Seinen ganz persönlichen Tipp hinterließ Sonys Hardware-Architekt Marc Cerny auf Twitter.

Er selbst schwört auf die WD_BLACK SN850 NVMe SSD von Western Digital und hat die eigene PS5 mit dieser Hardware erweitert. „Unsere Lösung für unseren sehr aktiven PS5-Haushalt mit zwei Spielern?“, so Cerny in seinem Twitter-Post. Es gebe „ein paar tolle Optionen für 7000MB/s“, doch er habe sich für das genannte Modell entschieden:

Our solution to our very active two gamer PS5 household? His-and-hers SSDs 🙂

Couple of awesome options for 7000MB/s, ended up putting my $$ down on this one. Going to be SWEEET!!! pic.twitter.com/6TuqPwK49x

— Mark Cerny (@cerny) August 1, 2021