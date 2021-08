Rainbow Six Siege: Containment-Event mit Nestzerstörungs-Modus angekündigt

In "Rainbow Six Siege" startet morgen ein neues Event, das euch drei Wochen beschäftigen wird. Die ersten Details sind da und auch ein Trailer kann angeschaut werden.

Das Event kommt mit einem neuen Modus daher.

Ubisoft hat für Spieler von „Rainbow Six Siege“ ein zeitlich begrenztes PvP-Event namens „Containment“ angekündigt. Es startet am morgigen 3. August 2021 und läuft drei Wochen lang. Das Ende wird am 24. August 2021 eingeläutet.

„Containment“ bietet einen neuen Spielmodus mit der Bezeichnung „Nestzerstörung“ und versetzt euch auf eine überarbeitete Version des Konsulats, das vom Chimera-Parasiten überrannt wird.

Zweistufiges Szenario

Im neuen Spielmodus erhalten die Angreifer ein zweistufiges Zielszenario: Sie stehen vor der Aufgabe, ein Nest zu zerstören, um das Ziel zu erreichen und die Runde zu gewinnen. Auf der anderen Seite müssen sich die Verteidiger auf Nahkampfangriffe und Oryx‘ Remah Dash verlassen, um ihre Gegner zu stoppen und den Sieg davonzutragen.

„Natürlich gibt es auch eine alternative Lösung, um den Sieg zu sichern“, so Ubisoft in der heutigen Pressemeldung. „Die Spieler können sich auf die alte, aber effiziente Methode stützen: Das gegnerische Team komplett auszuschalten.“

Natürlich könnt ihr im Rahmen des Events wieder Gegenstände erwerben – insgesamt sind es 33. Die Kollektion umfasst Kopfbedeckungen, Uniformen und Waffenskins. Die exklusiven, zeitlich begrenzten Anpassungsgegenstände jedes Operators sind als Bundles im Shop-Bereich für 1.680 R6 Credits oder über die Containment Packs für 300 R6 Credits oder 12.500 Renown erhältlich.

„Rainbow Six Siege“ wird zudem vom 13. bis 15. August 2021 kostenlos spielbar sein, wobei doppelt so viele Bonus-Battle-Pass-Punkte gesammelt werden können. Der Shooter ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und PC erhältlich. Nachfolgend ein Trailer zum neuen Event:

