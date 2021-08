eFootball: Neuer Ableger laut Konami zum Start „in vielerlei Hinsicht“ eine Demo

Mit "eFootball" lenkt Konami seine populäre "Pro Evolution Soccer"-Reihe erstmals in Richtung Free-to-Play. Wie das Unternehmen nun auf Twitter bestätigte, werde es sich bei dem Spiel zum Launch "in vielerlei Hinsicht" nur um eine Demo handeln.

"eFootball" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Mit „eFootball“ kündigte Konami erst vor kurzer Zeit den neuesten Ableger seiner „Pro Evolution Soccer“-Reihe offiziell an. Bevor die nächste große Enthüllung zur Fußball-Simulation erfolgen soll, ging das Team auf Twitter (via PushSquare) auf einige häufig gestellte Fragen der Fans ein. Unter anderem bestätigten die Macher, dass es sich bei dem kommenden F2P-Game zunächst „in vielerlei Hinsicht“ nur um eine Demo handeln werde.

eFootball: Launch erfolgt mit einer begrenzten Team- und Modi-Anzahl

Eine Frage, auf welche die Verantwortlichen eingingen, lautete: „Ist der Launch im ‚Frühherbst‘ im Grunde eine Demo?“. Hierauf entgegnete Konami, dies sei „in vielerlei Hinsicht“ zutreffend. Das Entwicklerteam wolle den Titel so vielen Spielern „so früh wie möglich“ zugänglich machen, weshalb das Game zunächst nur mit einer „begrenzten Anzahl von Teams und Modi“ aufwarten werde. Weitere Details hierzu sollen später erfolgen.

Darüber hinaus gingen die Macher noch auf weitere Fragen der Community ein. So wurde beispielsweise bestätigt, dass es sich bei „eFootball“ um kein Mobile-Game handeln werde, das einfach nur für Konsolen portiert werden würde. Zudem werde es in der Mobile-Version zu grafischen Anpassungen kommen, wenn diese mittels der Crossplay-Funktion gegen Konsolen- oder PC-Spieler antreten. Auf letztgenannten Plattformen solle es derweil keinerlei Downgrades in einem solchen Falle geben.

Des Weiteren wurde nochmals bestätigt, dass „eFootball“ zum Launch keinerlei Mikrotransaktionen enthalten soll. Alle Inhalte werden komplett Free-to-Play sein. Hierzu zählt unter anderem auch ein Offline-Modus, in dem Matches gegen die KI gespielt werden können. Die „Master-League“ solle indes erst später als „Premium Downloadinhalt“ veröffentlicht werden. Im Laufe des Herbstes sollen weitere Inhalte folgen, über die die Macher aktuell jedoch noch nicht sprechen dürfen.

Zum Thema: eFootball PES 2022: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – Demo angespielt

„eFootball“ soll im Frühherbst 2021 ausschließlich online für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Mobile-Versionen für iOS und Android folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Werdet ihr „eFootball“ zum Launch im Herbst spielen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu eFootball