PS Plus August 2021: „Gratis-Spiele“ zum Download bereit

"Hunter’s Arena: Legends" zählt zu den PS Plus-Spielen im August.

Heute ist der erste Dienstag des Monats, was für Abonnenten des Sony-Premiumdienstes PlayStation Plus ein besonderer Tag ist. Denn die neuen Spiele der PS Plus-Collection werden freigeschaltet. Welche Games im August dabei sind, gab Sony schon in der vergangenen Woche bekannt. Nachfolgend noch einmal die entsprechende Übersicht.

Demnach können PS Plus-Mitglieder ab heute mehr oder weniger kostenlos in „Hunter’s Arena: Legends“ hineinschnuppern. Lediglich eine kostenpflichtige PS Plus-Mitgliedschaft ist vonnöten. Gespielt werden kann der Titel auf der PS4 und PS5. Zu den weiteren Games der Collection zählen „Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“ und „Tennis World Tour 2“ – jeweils für PS4.

PlayStation Plus im August 2021

Hunter’s Arena: Legends

Erscheint am 3. August

Metascore: Ausstehend

User-Score: Ausstehend

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Veröffentlicht im September 2019

Metascore: 77

User-Score: 5.6

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Tennis World Tour 2

Veröffentlicht im September 2020

Metascore: 56

User-Score: 7.5

Regulärer Preis: 49,99 Euro

Nachdem ihr die PS Plus-Spiele für August 2021 in eure Bibliothek des PlayStation Stores gepackt habt, könnt ihr sie dauerhaft nutzen. Zum Start müsst ihr allerdings ein aktives PlayStation Plus-Mitglied sein.

PS Plus im September 2021

Ohne Zusatzkosten in Anspruch genommen werden können die August-Spiele bis zum Austausch des Angebotes Anfang September 2021. Die groben Termine lassen sich bereits vorhersagen, denn Sony setzt auf ein bewährtes Muster.

In der Regel werden die PS Plus-Spiele am ersten Dienstag eines neuen Monats freigeschaltet – meist im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr. Die Ankündigung des neuen Angebotes erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. Für September ergeben sich damit die folgenden Termine, sofern Sony nicht von den bisherigen Plänen abweicht:

Ankündigung der PS Plus-Spiele am 1. September 2021

Freischaltung der Games am 7. September 2021

Verfügbarkeit bis 5. Oktober 2021

PlayStation Plus schlägt mit 60 Euro pro Jahr zu Buche. Hin und wieder wird der Preis im PlayStation Store und bei ausgesuchten Händlern auf rund 44 Euro gesenkt. Zu den Vorteilen einer Mitgliedschaft zählen die Spiele der Instant Games Collection, der Cloud-Speicher, besondere Rabatte wie regelmäßige Double Discounts und Aktionen wie exklusive Betas.

