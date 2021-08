Activision Blizzard: CEO Kotick möchte gegen sexuelle Belästigung und Diskriminierung vorgehen

Aktuell sehen sich die Verantwortlichen von Activision Blizzard mit einer Klage konfrontiert, in der dem Unternehmen Vergehen wie Geschlechterdiskriminierung und sexuelle Belästigung vorgeworfen werden. Wie CEO Bobby Kotick in einer Stellungnahme verspricht, möchte die Führungsetage diesen Vorwürfen nachgehen und gegen jegliche Ungleichbehandlung vorgehen.

Bobby Kotick, der CEO von Activision Blizzard.

In den vergangenen Tagen sah sich der US-amerikanische Publisher Activision Blizzard erneut mit schweren Vorwürfen und darüber hinaus einer Klage des US-Bundesstaats Kalifornien konfrontiert.

Im Detail geht es um die Tatsache, dass es bei Activision Blizzard und Blizzard Entertainment in den vergangenen Jahren immer wieder zu Fällen von sexueller Belästigung, Ungleichbehandlung und Geschlechterdiskriminierung gekommen sein soll. Laut der Klage wurden führende Mitarbeiter regelmäßig über diese Umstände in Kenntnis gesetzt, ohne dass entsprechende Schritte in die Wege geleitet wurden. Besserung gelobte nun Bobby Kotick, der CEO von Activision Blizzard.

Activision Blizzard möchte ein Vorbild der Branche sein

Zunächst nutzte Kotick die Gelegenheit, sich bei den Mitarbeitern zu bedanken, die in den letzten Tagen ihre Stimme erhoben und die Missstände bei Activision Blizzard offen anprangerten. „Ich möchte damit beginnen, allen klar zu machen, dass es in unserem Unternehmen keinen Ort gibt, an dem Diskriminierung, Belästigung oder Ungleichbehandlung jeglicher Art toleriert werden – nirgendwo“, so Kotick.

Der CEO führte aus: „Wir schätzen die aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter sehr, die sich in den vergangenen und letzten Tagen mutig gemeldet haben, und ich möchte die Verpflichtungen, die wir Ihnen gegenüber eingegangen sind, wiederholen. Unsere Arbeitsumgebung wird überall, wo wir tätig sind, keine Diskriminierung, Belästigung oder Ungleichbehandlung zulassen. Wir werden das Vorbild in unserer Branche sein.“

Jede Beschwerde soll untersucht werden

Weiter heißt es, dass Kotick und die Führungsetage von Activision Blizzard jede Beschwerde ernst nehmen und die verantwortlichen Mitarbeiter im Fall der Fälle zur Verantwortung ziehen möchten: „Die Mitarbeiter werden für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen. Diese Verpflichtung bedeutet, dass wir nicht nur Mitarbeiter gegebenenfalls kündigen, sondern auch jedem Manager oder Leiter, der die Integrität unserer Prozesse zur Bewertung von Ansprüchen behindert hat, angemessene Konsequenzen auferlegen.“

Abschließend wies Kotick auf ein Engagement von Activision Blizzard für Vielfalt bei der Einstellung neuer Mitarbeier hin und sagte, dass mehr Ressourcen bereitgestellt würden, um dies hervorzuheben, sowie Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter von Activision Blizzard „kompetent und fair für die gleiche oder im Wesentlichen ähnliche Arbeit“ bezahlt werden.

